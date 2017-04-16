Герасименко: «Интрига в чемпионате России ещё есть»
Сегодня, 07:32 | Источник: rusfootball.info | Редакция: Павел Молочный
Бывший нападающий сборной России Алексей Герасименко полагает, что у «Зенита» и ЦСКА ещё есть шансы на чемпионство:
«Стоит ли ЦСКА забыть о чемпионстве после результата матча с „Ростовом“ (Прим. - 0:0)? Интрига ещё есть. Думаю, и „Зенит“ подтянется, и ЦСКА. Не факт, что „Спартаку“ удастся ровно пройти весь сезон. Плюс армейцы уже не раз доказывали, что они всегда на чемпионство претендуют. И сейчас никто рук не опустит. У них и статус, и психология победителей. ЦСКА будет бороться до последнего».
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Только и остается надеяться на осечки "Спартака".
Надеюсь, что красно-белые никому не доставят этой радости.
Интрига же ЧР в том, что "Краснодар" имеет шансы завоевать второе место.
Желаю "Спартаку" преодолеть все трудности и стать чемпионом России по футболу!!!
Смена Слуцкого на Гончаренко и Траоре на Витиньо - движуха ради движухи - не усилились а усугубили..........