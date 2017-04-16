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Герасименко: «Интрига в чемпионате России ещё есть»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Зенит, ЦСКА
Сегодня, 07:32 | Источник: rusfootball.info | Редакция: Павел Молочный

Бывший нападающий сборной России Алексей Герасименко полагает, что у «Зенита» и ЦСКА ещё есть шансы на чемпионство:

«Стоит ли ЦСКА забыть о чемпионстве после результата матча с „Ростовом“ (Прим. - 0:0)? Интрига ещё есть. Думаю, и „Зенит“ подтянется, и ЦСКА. Не факт, что „Спартаку“ удастся ровно пройти весь сезон. Плюс армейцы уже не раз доказывали, что они всегда на чемпионство претендуют. И сейчас никто рук не опустит. У них и статус, и психология победителей. ЦСКА будет бороться до последнего».

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