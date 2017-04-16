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«Спартак» - «Зенит»: Зе Луиш и Луис Адриано - вне заявки

Матч: СпартакСпартак-:-ЗенитЗенит
Начало матча: Сегодня, 20:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 18:59 | Источник: Rfpl.org | Редакция: Роман Мельник

Стали известны стартовые составы на центральный матч 23-го тура РФПЛ между московским «Спартаком» и «Зенитом». 

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Ананидзе, Попов, Зобнин, Промес, Фернандо.

Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Кутепов, Тигиев, Маурисио, Самедов, Леонтьев, Тимофеев, Мельгарехо, Мелкадзе. 

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Нету, Данни, Юсупов, Жулиано, Эрнани, Дзюба, Кокорин.

Запасные: Рудаков, Лодыгин, Анюков, Жирков, Шатов, Цаллагов, Маурисио, Хави Гарсия, Молло, Мак, Кержаков, Джорджевич.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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