«Спартак» - «Зенит»: Зе Луиш и Луис Адриано - вне заявки
Сегодня, 18:59 | Источник: Rfpl.org | Редакция: Роман Мельник
Стали известны стартовые составы на центральный матч 23-го тура РФПЛ между московским «Спартаком» и «Зенитом».
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Ананидзе, Попов, Зобнин, Промес, Фернандо.
Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Кутепов, Тигиев, Маурисио, Самедов, Леонтьев, Тимофеев, Мельгарехо, Мелкадзе.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Нету, Данни, Юсупов, Жулиано, Эрнани, Дзюба, Кокорин.
Запасные: Рудаков, Лодыгин, Анюков, Жирков, Шатов, Цаллагов, Маурисио, Хави Гарсия, Молло, Мак, Кержаков, Джорджевич.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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Но их отсутствие скорей повышают шансы москвичей ........
у него же в паспорте место рождения стоит---тарасовка.
т.е. ты хочешь сказать что с тарасовки все такие??
ТРЕБУЮ ПРОДОЛЖЕНИЯ БАНКЕТА!
Чурка раз, чурка два - это Петроград)))
ведь промеса пропустили на стадион а их нет. что за дискриминация
спартак боится играть с Зенитам в атаку,автобус будет строить.
Удачи и ПОБЕДЫ нам!!!
По Ещенко так же. Надо ловить момент его уверенной игры.
Вчера мы пытались открыть дверь в автобусе, но так и не смогли. А сейчас вам пяточки начистят гы-гы
там по моему вся команда такая
после матча тройной был бы шарфопад !!
– Если разбирать проблемы в обороне «Спартака», то Кутепов это не главное. Как он играет в целом мне нравится. Просто он еще молодой и не до конца по-футбольному созрел, но его прогресс очевиден. В защите и без Кутепова есть кому напожарить. Например, Тигиев – невменяемый тип, совсем мне не нравится. Боккетти, на мой взгляд, закончил играть, он уже не соответствует уровню «Спартака». По поводу Ещенко тренер должен понимать одну вещь – Андрея нужно вылавливать на пике. Первую игру он проведет блестяще, вторую не очень, а на третью окажется в яме. Как на электрокардиограмме – если поймать его наверху кривой, тогда он будет полезен. Мне кажется, Селихов играет уверенней, чем Ребров. Это как с Джанаевым: я всегда считал, что он хороший вратарь и когда его незаслуженно убирали, был уверен – он еще всех удивит. Если бы не травма, Сослан стал бы лучшим вратарем чемпионата, – цитирует «Матч ТВ». ...