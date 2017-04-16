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«Урал» с минимальным счётом переиграл «Томь»

Матч: УралУрал1 : 0ТомьТомь
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 16:51 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 23-го тура РФПЛ «Урал» обыграл «Томь».

Екатеринбург, стадион «СКБ-Банк Арена» 

«Урал» – «Томь» – 1:0 (1:0)
Голы: Бикфалви 40

«Урал»: Заболотный, Балажиц, Динга, Данцев, Кулаков, Бикфалви, Фидлер (Коробов 82), Лунгу (Манучарян 63), Емельянов, Димитров (Павлюченко 70), Ильин.
Главный тренер: Александр Тарханов.

«Томь»: Солосин, Попов, Осипов (Карымов 84), Митерев, Голышев, Чуперка, Макурин, Баляйкин, Большунов (Науменко 72), Сасин, Соболев.
Главный тренер: Валерий Петраков.

Предупреждения: Данцев 34, Сасин 87, Макурин 89.

Судья: Алексей Матюнин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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