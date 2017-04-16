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Клопп: «Чувствовалось, что „Ливерпуль“ всё делает правильно»

Матч: Вест БромвичВест Бромвич0 : 1ЛиверпульЛиверпуль
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Клопп Юрген
Сегодня, 20:51 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от минимальной победы над «Вест Бромвичем»:

«Это очень ценная победа, потому что в Вест Бромвиче всегда тяжело играть. В первом тайме игра была несколько статичной, но чувствовалось, что мы все делаем правильно. „Ливерпуль“ забил прекрасный гол со штрафного, а потом имел еще 3-4 отличных возможности. Во втором тайме мы грамотно использовали пространство и перебегали соперника.

Напряжение не спадало до финального свистка, но Миньоле был надежен. При исполнении стандартных положений „Вест Бромвич“ особенно хорош. Рад, что мы приспособились к их футболу и в итоге повернули ход игры в свою пользу». 

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