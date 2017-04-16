Бэйл: «„Реал“ не показывает свой лучший футбол»
Как стало известно, полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не сможет принять участие в ответном поединке Лиги чемпионов против «Баварии». Несмотря на лидерство в чемпионате и хорошие перспективы в престижном европейском турнире, игрок считает, что мадридский клуб сейчас показывает не лучшую свою игру:
«В первом матче мы сыграли надежно, но „Реал“, тем не менее, не показывает свой лучший футбол. Лига чемпионов всегда была турниром для Мадрида. Мы завоевали 11 титулов - больше, чем кто-либо еще. Сама суть „Реала“ заключается в том, чтобы здесь побеждать.
За последнее время я стал более зрелым как мужчина, как человек. Когда живешь в чужой стране, приходится быстро приспосабливаться. Я значительно улучшил свою игру и научился разным стилям футбола. В этом и заключалась причина моего переезда сюда - улучшать свои футбольные качества, развиваться и выигрывать трофеи».
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Бейл ,фишка в том что даже играя так плоха Судьи делают все для вашей победы ,прошлый матч тому подтверждение...
P.s Не просматриваю ваши ответы под этот пост ,бомбите но не тут XD
Бейл ,фишка в том что даже играя так плоха Судьи делают все для вашей победы ,прошлый матч тому подтверждение...
P.s Не просматриваю ваши ответы под этот пост ,бомбите но не тут XD
Просто шариков больше ни на что не хватает))
Или которых, Айтекин за уши проташил в матче с ПСЖ...!
Мне кажется, иногда вам лучше промалчать...!
Бейл ,фишка в том что даже играя так плоха Судьи делают все для вашей победы ,прошлый матч тому подтверждение...
P.s Не просматриваю ваши ответы под этот пост ,бомбите но не тут XD