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Бэйл: «„Реал“ не показывает свой лучший футбол»

Матч: РеалРеал-:-БаварияБавария
Начало матча: 18.04.2017, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2005/2006, Заграница: мнение, Бэйл Гарет
Сегодня, 20:21 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник

Как стало известно, полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не сможет принять участие в ответном поединке Лиги чемпионов против «Баварии». Несмотря на лидерство в чемпионате и хорошие перспективы в престижном европейском турнире, игрок считает, что мадридский клуб сейчас показывает не лучшую свою игру:

«В первом матче мы сыграли надежно, но „Реал“, тем не менее, не показывает свой лучший футбол. Лига чемпионов всегда была турниром для Мадрида. Мы завоевали 11 титулов - больше, чем кто-либо еще. Сама суть „Реала“ заключается в том, чтобы здесь побеждать.

За последнее время я стал более зрелым как мужчина, как человек. Когда живешь в чужой стране, приходится быстро приспосабливаться. Я значительно улучшил свою игру и научился разным стилям футбола. В этом и заключалась причина моего переезда сюда - улучшать свои футбольные качества, развиваться и выигрывать трофеи».

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