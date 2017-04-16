Бэйл: «„Реал“ не показывает свой лучший футбол»

Как стало известно, полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не сможет принять участие в ответном поединке Лиги чемпионов против «Баварии». Несмотря на лидерство в чемпионате и хорошие перспективы в престижном европейском турнире, игрок считает, что мадридский клуб сейчас показывает не лучшую свою игру:

«В первом матче мы сыграли надежно, но „Реал“, тем не менее, не показывает свой лучший футбол. Лига чемпионов всегда была турниром для Мадрида. Мы завоевали 11 титулов - больше, чем кто-либо еще. Сама суть „Реала“ заключается в том, чтобы здесь побеждать.

За последнее время я стал более зрелым как мужчина, как человек. Когда живешь в чужой стране, приходится быстро приспосабливаться. Я значительно улучшил свою игру и научился разным стилям футбола. В этом и заключалась причина моего переезда сюда - улучшать свои футбольные качества, развиваться и выигрывать трофеи».