КДК РФС пока не планирует рассматривать оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы
Сегодня, 12:20 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие моменты по матчу «Спартак» - «Зенит» (2:1) будут включены в повестку организации. По ходу встречи болельщики «красно-белых» вывесили несколько оскорбительных баннеров в адрес бывшего игрока команды Артема Дзюбы.
«В рапорте делегата эти баннеры не указаны. Но повестка предварительная. Если со стороны делегата будут какие-то дополнения, то мы включим их в повестку.
Болельщики „Спартака“ скандировали ненормативную лексику, использовали и бросали пиротехнические средства. Также на поле были брошены посторонние предметы. Болельщики „Зенита“ использовали пиротехнику. Скандирование ненормативной лексики с их стороны делегатом не зафиксировано».
Заседание КДК РФС пройдет в среду, 19 апреля.
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Я бы и высказывания Дзюбы в СМИ накануне матча рассмотрел.
Именно они спровоцировала и баннеры, и нецензурные кричалки.
Я бы и высказывания Дзюбы в СМИ накануне матча рассмотрел.
Именно они спровоцировала и баннеры, и нецензурные кричалки.
Присутствие самого Дзюбы на поле это есть оскарбление всех спартаковских балельщиков.
Присутствие самого Дзюбы на поле это есть оскарбление всех спартаковских балельщиков.
Где мой баннер?))
Гы-гы
Дзюба оскорбил болельщиков Спартака, назвав их "сектантами" - вот и ответка в виде баннеров и свиста прилетела. Око за око, зуб за зуб!
Привет ему от нас, "сектантов" прозвучал мощно и громко на стадионе.
Ежели КДК нас за это накажет (а у меня нет сомнений, что накажет), то готова внести свой материальный вклад в этот штраф)
Городок ваш ничего.
Населенье таково:
Сексуальные меньшинства
Составляют большинство.
Присутствие самого Дзюбы на поле это есть оскарбление всех спартаковских балельщиков.
Я бы и высказывания Дзюбы в СМИ накануне матча рассмотрел.
Именно они спровоцировала и баннеры, и нецензурные кричалки.
Потому,что мы культурная Столица!!!