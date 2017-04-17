КДК РФС пока не планирует рассматривать оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие моменты по матчу «Спартак» - «Зенит» (2:1) будут включены в повестку организации. По ходу встречи болельщики «красно-белых» вывесили несколько оскорбительных баннеров в адрес бывшего игрока команды Артема Дзюбы.

«В рапорте делегата эти баннеры не указаны. Но повестка предварительная. Если со стороны делегата будут какие-то дополнения, то мы включим их в повестку.

Болельщики „Спартака“ скандировали ненормативную лексику, использовали и бросали пиротехнические средства. Также на поле были брошены посторонние предметы. Болельщики „Зенита“ использовали пиротехнику. Скандирование ненормативной лексики с их стороны делегатом не зафиксировано».

Заседание КДК РФС пройдет в среду, 19 апреля.