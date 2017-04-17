Рейтинг@Mail.ru

КДК РФС пока не планирует рассматривать оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЗенитЗенит
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Организация: КДК, Дзюба Артём
Сегодня, 12:20 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие моменты по матчу «Спартак» - «Зенит» (2:1) будут включены в повестку организации. По ходу встречи болельщики «красно-белых» вывесили несколько оскорбительных баннеров в адрес бывшего игрока команды Артема Дзюбы.

«В рапорте делегата эти баннеры не указаны. Но повестка предварительная. Если со стороны делегата будут какие-то дополнения, то мы включим их в повестку.

Болельщики „Спартака“ скандировали ненормативную лексику, использовали и бросали пиротехнические средства. Также на поле были брошены посторонние предметы. Болельщики „Зенита“ использовали пиротехнику. Скандирование ненормативной лексики с их стороны делегатом не зафиксировано».

Заседание КДК РФС пройдет в среду, 19 апреля.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:38
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:37
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:37
ответ пользователю makkie (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:36
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:35
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:35
ответ пользователю Блоссия (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:32
ответ пользователю Блоссия (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:31
ответ пользователю fczpkossidspb (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 13:31, редактировал Сегодня 13:35
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 13:31
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 13:27
ответ пользователю fczpkossidspb (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 13:21
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 13:20
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 13:18
ответ пользователю Kwinto555 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 13:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:13
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 13:11
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 13:11
ответ пользователю Майкл59ru (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:05
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 12:59
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:58
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 12:52
ответ пользователю fczpkossidspb (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 12:48
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 12:34
, чтобы видеть комментарии
  8
Сегодня 12:33
, чтобы видеть комментарии
  8
Сегодня 12:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
12:06 КДК РФС не будет рассматривать эпизод со сломанным носом Кудряшова 61
12 апреля 2017
16:11 Фото «Локомотив» оштрафован за баннеры в адрес Геркуса 17
22 марта 2017
18:01 «Локомотив» оштрафован на 300 тысяч рублей, «Спартак» - на 195 тысяч 26
17:56 «Терек» оштрафован на 100 тысяч рублей за использование громкоговорителя 24
13 марта 2017
10:53 КДК РФС оштрафует «Зенит» за неявку Луческу на флеш-интервью 70
06 марта 2017
13:09 КДК рассмотрит эпизод с использованием громкоговорителя в поддержку «Терека» 24
07 декабря 2016
16:16 «Терек» оштрафован на 100 тысяч рублей за использование громкоговорителя 53
06 декабря 2016
12:49 КДК РФС не имеет права наказывать Промеса за удар локтем Бурлака 189
11:09 «Спартак» вновь могут наказать за бросание снежков 56
02 декабря 2016
11:11 Сёмину грозит штраф за отказ от послематчевого интервью 26
все материалы по этой теме
Турниры