Дзюба забил «Спартаку» уже в четвертой встрече подряд

Форвард «Зенита» Артем Дзюба отметился единственным голом своей команды в матче со «Спартаком». Похоже, для футболиста это соперничество принципиально не только на словах, но и на деле. Нападающий забивает «Спартаку» уже в четвертом матче подряд.

В последнем сезоне игрок отметился голами в ворота «красно-белых» в двух поединках (2:2 и 5:2), а в нынешнем розыгрыше чемпионата помог «Зениту» обыграть «Спартак» в первом круге (4:2).

Гол Артема Дзюбы вы можете увидеть здесь.