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Дзюба забил «Спартаку» уже в четвертой встрече подряд

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЗенитЗенит
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Дзюба Артём
Сегодня, 22:05 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

Форвард «Зенита» Артем Дзюба отметился единственным голом своей команды в матче со «Спартаком». Похоже, для футболиста это соперничество принципиально не только на словах, но и на деле. Нападающий забивает «Спартаку» уже в четвертом матче подряд.

В последнем сезоне игрок отметился голами в ворота «красно-белых» в двух поединках (2:2 и 5:2), а в нынешнем розыгрыше чемпионата помог «Зениту» обыграть «Спартак» в первом круге (4:2).

Гол Артема Дзюбы вы можете увидеть здесь.

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