Дзюба забил «Спартаку» уже в четвертой встрече подряд
Сегодня, 22:05 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник
Форвард «Зенита» Артем Дзюба отметился единственным голом своей команды в матче со «Спартаком». Похоже, для футболиста это соперничество принципиально не только на словах, но и на деле. Нападающий забивает «Спартаку» уже в четвертом матче подряд.
В последнем сезоне игрок отметился голами в ворота «красно-белых» в двух поединках (2:2 и 5:2), а в нынешнем розыгрыше чемпионата помог «Зениту» обыграть «Спартак» в первом круге (4:2).
Гол Артема Дзюбы вы можете увидеть здесь.
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Мне интересно,что за этот забитый мяч Дзюба титул получит ??
А может приз ?
Ну на крайняк хотя бы трофей ????
Эх, лузeр.
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Встань с колен и одень штаны. Сегодня не твой день. неудачник
Надо признать, Питер активизировался в начале второго тайма.
Но он может забивать,а счёт всё равно на табло.
И похоже он сделал неправильный выбор.
Выбрав деньги,выбрав обиду,бросив вырастившую его команду в трудный момент.