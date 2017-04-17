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Слуцкий будет комментатором матча «Барселоны» и «Ювентуса»

Матч: БарселонаБарселона-:-ЮвентусЮвентус
Начало матча: 19.04.2017, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Россия: события, Слуцкий Леонид
Сегодня, 00:07 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий приглашен в качестве комментатора на ответный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом», сообщает «НТВ-Плюс».

Работать специалист будет в паре с Нобелем Арустамяном на телеканале «Матч ТВ». Матч состоится 19 апреля в 21:45 мск.

Напомним, что в первом поединке «Ювентус» уверенно расправился с каталонским грандом (3:0).

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