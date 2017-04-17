Слуцкий будет комментатором матча «Барселоны» и «Ювентуса»

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий приглашен в качестве комментатора на ответный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом», сообщает «НТВ-Плюс».

Работать специалист будет в паре с Нобелем Арустамяном на телеканале «Матч ТВ». Матч состоится 19 апреля в 21:45 мск.

Напомним, что в первом поединке «Ювентус» уверенно расправился с каталонским грандом (3:0).