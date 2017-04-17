Слуцкий будет комментатором матча «Барселоны» и «Ювентуса»
Сегодня, 00:07 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий приглашен в качестве комментатора на ответный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом», сообщает «НТВ-Плюс».
Работать специалист будет в паре с Нобелем Арустамяном на телеканале «Матч ТВ». Матч состоится 19 апреля в 21:45 мск.
Напомним, что в первом поединке «Ювентус» уверенно расправился с каталонским грандом (3:0).
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Редко Александр Викторович ЛЧ комментит (по крайней мере, если отталкиваться от матче Арсенала)
Не хватало ещё, чтобы всякие скрипы в эфир пробовались..
Спасибо
Соккер Ау,какой один то?)