Рейтинг@Mail.ru

Промес на русском языке поздравил «Спартак» с 95-летием

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Промес Квинси
Сегодня, 10:52 | Источник: Instagram Квинси Промеса | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поздравил клуб с 95-летием. Примечательно, что свое поздравление голландец произнес на русском языке.

«Привет, болельщики „Спартака“. С днем рождения нас! 95 лет – это очень хорошо. Я счастлив быть в клубе. Пока», — сказал Промес.

 

Congrats @fcsm_official - #95years #Spartak #QP10 🔴⚪️

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

Ранее полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров сообщил, что в будущем Промес хочет попробовать свои силы в «Барселоне».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
09:34 Данни: «Для меня Россия - абсолютно европейская страна» 16
09:16 Джанашия: «Раньше все решения принимались в пользу „Спартака“» 12
Вчера
11:44 Балажиц: «Приехав на Украину, я будто вернулся на 20 лет назад» 36
08:27 Комбаров: «Промес хочет попробовать свои силы в „Барселоне“» 83
16 апреля 2017
10:03 Данни: «Все в „Зените“ плывут в одной лодке. Если эта лодка утонет, то утонем все вместе» 124
00:06 Серхио Санчес: «Игроки „Рубина“ знают, что получают большие зарплаты» 6
15 апреля 2017
22:05 Данни: «Контракт с „Зенитом“ пока не продлен, но я жду предложения» 17
02:33 Фернандеш: «„Локомотив“ обязан сыграть в Лиге Европы» 2
14 апреля 2017
23:56 Классон: «У меня было идеальное начало карьеры в „Краснодаре“» 3
12 апреля 2017
06:11 Березовский: «В случае победы над „Химками“ „Динамо“ возвращается в РФПЛ!» 22
все материалы по этой теме
Турниры