Промес на русском языке поздравил «Спартак» с 95-летием
Сегодня, 10:52 | Источник: Instagram Квинси Промеса | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поздравил клуб с 95-летием. Примечательно, что свое поздравление голландец произнес на русском языке.
«Привет, болельщики „Спартака“. С днем рождения нас! 95 лет – это очень хорошо. Я счастлив быть в клубе. Пока», — сказал Промес.
Ранее полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров сообщил, что в будущем Промес хочет попробовать свои силы в «Барселоне».
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