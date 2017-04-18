Промес на русском языке поздравил «Спартак» с 95-летием

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поздравил клуб с 95-летием. Примечательно, что свое поздравление голландец произнес на русском языке.

«Привет, болельщики „Спартака“. С днем рождения нас! 95 лет – это очень хорошо. Я счастлив быть в клубе. Пока», — сказал Промес.

Congrats @fcsm_official - #95years #Spartak #QP10 🔴⚪️ Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Апр 17 2017 в 11:10 PDT

Ранее полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров сообщил, что в будущем Промес хочет попробовать свои силы в «Барселоне».