Рэмзи: «„Арсенал“ способен выиграть все оставшиеся матчи АПЛ»

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи считает, что его команде по силам выиграть все оставшиеся семь матчей АПЛ, чтобы попасть в топ-4. Накануне «канониры» переиграли «Мидлсбро» (2:1).

«Конечно, будет трудно попасть в четверку, но мы принимаем этот вызов. У нас осталось семь матчей. Чтобы попасть в топ-4, нам нужно выигрывать каждый поединок. Думаю, „Арсенал“ способен это сделать, но в каждом матче нам необходима максимальная концентрация».

Впереди у «Арсенала» домашние матчи с «Лестером», МЮ, «Сандерлендом» и «Эвертоном», а также выездные встречи с «Тоттенхэмом», «Саутгемптоном» и «Сток Сити».