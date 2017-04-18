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Рауль: «Эль Класико - это лучший матч, который только можно увидеть»

Матч: РеалРеал-:-БарселонаБарселона
Начало матча: 23.04.2017, 21:45
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Рауль
Сегодня, 22:46 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Экс-нападающий «Реала» Рауль поделился ожиданиями от поединка 33-го тура Ла Лиги между «сливочными» и «Барселоной»:

«Эль Класико - это лучший матч, который только можно увидеть.

Всегда считаю, что команда, играющая дома, имеет преимущество, ведь поддержка трибун играет важную роль. У „Реала“ эта поддержка будет, но соперники очень хорошо знают друг друга, поэтому исход поединка решат детали.

Надеюсь, нас ждет великолепный матч. На кону три очка, которые могут стать решающими в чемпионской гонке».

Напомним, что нападающий «Барселоны» Неймар пропустит Эль Класико из-за дисквалификации.

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