Рауль: «Эль Класико - это лучший матч, который только можно увидеть»
Сегодня, 22:46 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Экс-нападающий «Реала» Рауль поделился ожиданиями от поединка 33-го тура Ла Лиги между «сливочными» и «Барселоной»:
«Эль Класико - это лучший матч, который только можно увидеть.
Всегда считаю, что команда, играющая дома, имеет преимущество, ведь поддержка трибун играет важную роль. У „Реала“ эта поддержка будет, но соперники очень хорошо знают друг друга, поэтому исход поединка решат детали.
Надеюсь, нас ждет великолепный матч. На кону три очка, которые могут стать решающими в чемпионской гонке».
Напомним, что нападающий «Барселоны» Неймар пропустит Эль Класико из-за дисквалификации.
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