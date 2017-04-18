Аллегри: «Ответный матч с „Барселоной“ - очередная ступенька на пути к Кардиффу»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны»:

«Матч с „Барселоной“ не станет для нас итоговым экзаменом. Для нас это часть процесса роста и развития. „Ювентус“ всегда должен находиться в восьмерке сильнейших клубов Европы, это должно быть для нас стандартом.

Думаю, „Юве“ растет не только в том, что касается технических аспектов, но и в психологии и вере в себя.

У нас есть отличная возможность выйти в полуфинал, но это лишь очередная ступенька на пути к Кардиффу. Завтра мы не выиграем Лигу чемпионов, так не бывает! Это важный шаг на пути к Кардиффу, и мы будем двигаться постепенно».