Аллегри: «Ответный матч с „Барселоной“ - очередная ступенька на пути к Кардиффу»
Сегодня, 22:36 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны»:
«Матч с „Барселоной“ не станет для нас итоговым экзаменом. Для нас это часть процесса роста и развития. „Ювентус“ всегда должен находиться в восьмерке сильнейших клубов Европы, это должно быть для нас стандартом.
Думаю, „Юве“ растет не только в том, что касается технических аспектов, но и в психологии и вере в себя.
У нас есть отличная возможность выйти в полуфинал, но это лишь очередная ступенька на пути к Кардиффу. Завтра мы не выиграем Лигу чемпионов, так не бывает! Это важный шаг на пути к Кардиффу, и мы будем двигаться постепенно».
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