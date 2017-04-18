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Алвес: «Вернусь ли я в „Барсу“? Для этого эго некоторых людей должно измениться»

Матч: БарселонаБарселона-:-ЮвентусЮвентус
Начало матча: Завтра, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Алвес Даниэль
Сегодня, 21:00 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес поделился эмоциями от возвращения на «Камп Ноу», где он в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов сразится против «Барселоны» - своего бывшего клуба:

«Вернуться на „Камп Ноу“ - очень эмоциональный момент для меня.

Думаю, шансы команд на выход в следующий раунд 60 на 40 в пользу „Ювентуса“. Знаем, что играть на „Камп Ноу“ тяжело, поэтому мы хотим забить, а не отсиживаться в обороне. Забитый нами мяч будет иметь большое значение в противостоянии.

Я по-прежнему являюсь поклонником „Барселоны“, но мне нужно было уйти из клуба. „Барселона“ занимает особенное место в моем сердце, но я профессионал.

Вернусь ли я в „Барсу“ игроком? Для этого должно многое измениться, в том числе эго некоторых людей. Люди должны признать ошибки, которые они совершили. Некоторые меня любили, некоторые - нет. Каталонцы - особый народ: мой образ жизни не слишком соотносился с их убеждениями и взглядами на жизнь. Не знаю, как меня примут, но я рад вернуться в место, которое считал своим домом».

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