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«Метц» отыграл два мяча у ПСЖ, но не удержал ничью

Матч: МетцМетц2 : 3ПСЖПСЖ
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В матче 31-го тура Лиги 1 ПСЖ чуть было не успустил победу над «Метцем».

Метц, стадион «Сен-Симфорьен» 

«Метц» – ПСЖ – 2:3 (0:2)
Голы: Жуффре 79, Диабате 88 - Кавани 34, Матюиди 37, Матюиди 90+2

«Метц»: Кавашима, Ривьерес, Бишевац, Милан, Удол, Дианье, Дукур (Жуффре 78), Н'Гетте, Лежен (Сарр 63), Филиппс, Эрдинч (Диабате 72).
Главный тренер: Филипп Хиншбергер.

ПСЖ: Трапп, Кимпембе, Маркиньос, Менье, Максвелл, Верратти, Мотта, Матюиди, Моура (Гедеш 77), Кавани, Ди Мария (Пасторе 61).
Главный тренер: Унаи Эмери.

Предупреждения: Дианье 42, Кимпембе 90

Судья: Жоан Амель.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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