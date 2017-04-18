«Метц» отыграл два мяча у ПСЖ, но не удержал ничью
Сегодня, 21:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В матче 31-го тура Лиги 1 ПСЖ чуть было не успустил победу над «Метцем».
Метц, стадион «Сен-Симфорьен»
«Метц» – ПСЖ – 2:3 (0:2)
Голы: Жуффре 79, Диабате 88 - Кавани 34, Матюиди 37, Матюиди 90+2
«Метц»: Кавашима, Ривьерес, Бишевац, Милан, Удол, Дианье, Дукур (Жуффре 78), Н'Гетте, Лежен (Сарр 63), Филиппс, Эрдинч (Диабате 72).
Главный тренер: Филипп Хиншбергер.
ПСЖ: Трапп, Кимпембе, Маркиньос, Менье, Максвелл, Верратти, Мотта, Матюиди, Моура (Гедеш 77), Кавани, Ди Мария (Пасторе 61).
Главный тренер: Унаи Эмери.
Предупреждения: Дианье 42, Кимпембе 90
Судья: Жоан Амель.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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трудно после такого триллера переключиться на ЛЧ!!!