«Лестер» - «Атлетико»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Лестер Сити» и «Атлетико».

«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Беналуань, Фукс, Олбрайтон, Ндиди, Дринкуотер, Марез, Варди, Окадзаки.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Луис, Хименес, Габи, Коке, Ньигес, Карраско, Гризманн.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что первый матч между командами завершился минимальной победой «матрасников».