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«Лестер» - «Атлетико»: стартовые составы

Матч: Лестер СитиЛестер Сити-:-АтлетикоАтлетико
Начало матча: Сегодня, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:44 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Лестер Сити» и «Атлетико».

«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Беналуань, Фукс, Олбрайтон, Ндиди, Дринкуотер, Марез, Варди, Окадзаки.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Луис, Хименес, Габи, Коке, Ньигес, Карраско, Гризманн.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что первый матч между командами завершился минимальной победой «матрасников».

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