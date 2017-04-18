«Лестер» - «Атлетико»: стартовые составы
Матч: Лестер Сити-:-Атлетико
Начало матча: Сегодня, 21:45
Сегодня, 20:44 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Лестер Сити» и «Атлетико».
«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Беналуань, Фукс, Олбрайтон, Ндиди, Дринкуотер, Марез, Варди, Окадзаки.
«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Луис, Хименес, Габи, Коке, Ньигес, Карраско, Гризманн.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что первый матч между командами завершился минимальной победой «матрасников».
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У всех испанских команд есть шанс завершить выступления в главном турнире Европы.
Матрасники сейчас 5-6 команда в мире.