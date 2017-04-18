Рейтинг@Mail.ru

Глушаков: «Когда я ещё делал первые шаги в футболе, следил за „Спартаком“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Глушаков Денис
Сегодня, 18:32 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Капитан «Спартака» Денис Глушаков в эфире передачи «Все на матч» поздравил московский клуб с с 95-летием:

«Когда я еще делал первые шаги в футболе, следил за „Спартаком“. Это был лучший клуб - достаточно вспомнить, как играла команда и какие футболисты там были. В детстве рисовали себе майки „Спартака“. Вратарем у нас был Филимонов - я носил его свитер.

Мне бы хотелось поздравить клуб, всех игроков и болельщиков. У нас огромная семья. Уже одно название „Спартак“ многое значит - это великое имя. Мы счастливы играть в этом клубе, здесь как дома. Ты приходишь на базу, и тебя здесь встречают».

Ранее «Спартак» поздравил главный тренер команды Массимо Каррера.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:54
ответ пользователю MrAnfielD (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:35
ответ пользователю Jeck Denielse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:24
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:21
ответ пользователю Jeck Denielse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:19
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 19:18
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 19:14
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 19:13
ответ пользователю Jeck Denielse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 19:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:12
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 19:06
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 19:00
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 18:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:57
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:52
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 18:50
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 18:49
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 18:49, редактировал Сегодня 19:16
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:48
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:44
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 18:43
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 18:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:37
Показать
Немного троллинга
  5
Сегодня 18:35
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:56 Ахмедов: «В Китай я точно не из-за денег ушёл» 1
16:46 Черданцев: «Генич поставил на „Баварию“. Кстати, я тоже» 33
13:58 Силкин: «На сегодняшний день Кокорин не дотягивает до сборной России» 49
12:06 Спивак: «Луческу - тренер высокой квалификации. Дело не в нем, а в игроках „Зенита“» 74
09:25 Бубнов: «Для меня Каррера лучше Слуцкого» 56
07:56 Джанашия: «Сёмин ходил с игроками на „бухачи“. Так он создавал в „Локо“ семью» 33
07:37 Орлов: «Зобнин – настоящее открытие сезона» 53
07:00 Симонян: «Не сказал бы, что Дзюба – предатель» 119
06:38 Черчесов: «Аршавин в сборной? Есть ещё Павлюченко, Зырянов» 72
05:54 Бубнов: «У Кокорина невероятно низкий КПД, оценка Дзюбы – 3, Промеса – 5» 67
все материалы по этой теме
Турниры