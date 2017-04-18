Глушаков: «Когда я ещё делал первые шаги в футболе, следил за „Спартаком“»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков в эфире передачи «Все на матч» поздравил московский клуб с с 95-летием:

«Когда я еще делал первые шаги в футболе, следил за „Спартаком“. Это был лучший клуб - достаточно вспомнить, как играла команда и какие футболисты там были. В детстве рисовали себе майки „Спартака“. Вратарем у нас был Филимонов - я носил его свитер.

Мне бы хотелось поздравить клуб, всех игроков и болельщиков. У нас огромная семья. Уже одно название „Спартак“ многое значит - это великое имя. Мы счастливы играть в этом клубе, здесь как дома. Ты приходишь на базу, и тебя здесь встречают».

Ранее «Спартак» поздравил главный тренер команды Массимо Каррера.