Глушаков: «Когда я ещё делал первые шаги в футболе, следил за „Спартаком“»
Сегодня, 18:32 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Капитан «Спартака» Денис Глушаков в эфире передачи «Все на матч» поздравил московский клуб с с 95-летием:
«Когда я еще делал первые шаги в футболе, следил за „Спартаком“. Это был лучший клуб - достаточно вспомнить, как играла команда и какие футболисты там были. В детстве рисовали себе майки „Спартака“. Вратарем у нас был Филимонов - я носил его свитер.
Мне бы хотелось поздравить клуб, всех игроков и болельщиков. У нас огромная семья. Уже одно название „Спартак“ многое значит - это великое имя. Мы счастливы играть в этом клубе, здесь как дома. Ты приходишь на базу, и тебя здесь встречают».
Ранее «Спартак» поздравил главный тренер команды Массимо Каррера.
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– "Локомотив" или "Зенит"?
– "Локомотив".
– "Спартак" или "Зенит"?
– "Зенит"… "Спартак" я не люблю.
– Почему?
– Ну, не знаю. В последнее время особенно, когда они нас…
– Когда они вас обыгрывать стали регулярно?
– Я их ненавижу, да (смеется).
Вот такое "откровение". Неужели кого-то из адекватных спартаковских болельщиков это действительно может задеть? На мой взгляд, кроме улыбки и даже гордости эти глушаковские признания ничего вызывать не должны. Так достать соперника, что он теперь вашу команду терпеть не может, до того она досаждает ему на поле! Разве это не круто?
По-моему, очевидно, что Глушаков имел в виду результаты, а не сам клуб, его цвета, историю, болельщиков и так далее. С тем же успехом можно обвинять игроков, которые говорят, что "ненавидят проигрывать" и все-таки проигрывают. И, опять же, ответы серьезны настолько же, насколько и формат этой передачи. (с)
– "Локомотив" или "Зенит"?
– "Локомотив".
– "Спартак" или "Зенит"?
– "Зенит"… "Спартак" я не люблю.
– Почему?
– Ну, не знаю. В последнее время особенно, когда они нас…
– Когда они вас обыгрывать стали регулярно?
– Я их ненавижу, да (смеется).
Вот такое "откровение". Неужели кого-то из адекватных спартаковских болельщиков это действительно может задеть? На мой взгляд, кроме улыбки и даже гордости эти глушаковские признания ничего вызывать не должны. Так достать соперника, что он теперь вашу команду терпеть не может, до того она досаждает ему на поле! Разве это не круто?
По-моему, очевидно, что Глушаков имел в виду результаты, а не сам клуб, его цвета, историю, болельщиков и так далее. С тем же успехом можно обвинять игроков, которые говорят, что "ненавидят проигрывать" и все-таки проигрывают. И, опять же, ответы серьезны настолько же, насколько и формат этой передачи. (с)
"Он же спартаковец! В душе всегда был за Спартак, вот и наговаривает на наш клуб."
Пригрели вы змею на груди. А змея, обязательно ужалит.
Думаю, там 70% деньги зенита, и 30% личные обиды.
Скажу лишь одно, он надолго у вас не задержится. Пару лет - максимум. Потом аренда в условный Локомотив, невнятная игра, а потом переход в какой нить Урал, и понеслась карьера вниз. Закончит в пердиве. И пойдет экспертом на матч тв))
Если человек - г. То он г. И не удивляйся потом, когда на зенит он в 3 раза больше грязи выльет, чем на нас.
Глушаков еще в яслях, сидя на горшке, мечтал играть за спартак)
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Оланаре в утробе матери мечтал играть за цска))
С кудрявой головой
Он хоронил зенытиков
Он и сейчас такой
"Есть люди, которые, только продавшись, убеждаются в том, что имели какую то цену."
© Александр Лешек Кумор
Угадаешь, чьи слова?
"ЦСКА и "Зенит" – самые принципиальные соперники. Сейчас я думаю, что никогда туда не перейду."
"Конечно, не хочу идти в ЦСКА и "Зенит", потому что я – спартаковец, да еще и воспитанник клуба."
"И на футбольном поле, выходя против "Зенита" и ЦСКА, доказываю, что для меня это – враги номер один. И одни, и другие."
И что, капитанит у вас, чет не слышно свиста ваших трибун.
На кумирах всегда был и держался дворовый футбол, у самого такое же детство было, всегда в детстве подражали своим кумирам.
Ну и че? В истории и культуре множество примеров, когда подневольные, порабощенные и другие обиженные влюблялись в своих тиранов и прочих "благодетелей". Так и в этом нашем случае наверное )))
Согласно новейшим указаниям и движению в духе времени принято считать :
Дзюба - плохишь и перевёртыш.....
Глушаков и Самедов - ум,честь и совесть нашей эпохи.....
– "Локомотив" или "Зенит"?
– "Локомотив".
– "Спартак" или "Зенит"?
– "Зенит"… "Спартак" я не люблю.
– Почему?
– Ну, не знаю. В последнее время особенно, когда они нас…
– Когда они вас обыгрывать стали регулярно?
– Я их ненавижу, да (смеется).
Вот такое "откровение". Неужели кого-то из адекватных спартаковских болельщиков это действительно может задеть? На мой взгляд, кроме улыбки и даже гордости эти глушаковские признания ничего вызывать не должны. Так достать соперника, что он теперь вашу команду терпеть не может, до того она досаждает ему на поле! Разве это не круто?
По-моему, очевидно, что Глушаков имел в виду результаты, а не сам клуб, его цвета, историю, болельщиков и так далее. С тем же успехом можно обвинять игроков, которые говорят, что "ненавидят проигрывать" и все-таки проигрывают. И, опять же, ответы серьезны настолько же, насколько и формат этой передачи. (с)
Прикинь,Дзюба?)
Право,господа,пора и меру знать....
Правильно делал
Сам то из провинции, а в столицу все хотят...