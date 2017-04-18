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Черданцев: «Генич поставил на „Баварию“. Кстати, я тоже»

Матч: РеалРеал-:-БаварияБавария
Начало матча: Сегодня, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Россия: мнение
Сегодня, 16:46 | Источник: Твиттер Георгия Черданцева | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский комментатор Георгий Черданцев сообщил в своем «твиттере», что он и его коллега Константин Генич поставили на «Баварию» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Константин Генич поставил на „Баварию“! Только, тсссс, никому. Кстати, я тоже на „Баварию“», — пишет Черданцев.

Встреча в Мюнхене завершилась победой «Реала» (2:1).

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