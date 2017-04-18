Алвес: «Пройти „Барселону“ в Лиге чемпионов - выбить из турнира лучшую команду в мире»

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес считает «Барселону» лучшей командой в мире:

«Нам придется сильно постараться, чтобы пройти дальше. Если сумеем выбить „Барселону“ из турнира, то это будет означать, что мы отправили отдыхать самую сильную команду в мире».

Ранее бразилец заявил, что шансы команд на выход в следующий раунд составляют 60 на 40 в пользу „Ювентуса“.