Алвес: «Пройти „Барселону“ в Лиге чемпионов - выбить из турнира лучшую команду в мире»
Вчера, 23:20 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Ювентуса» Дани Алвес считает «Барселону» лучшей командой в мире:
«Нам придется сильно постараться, чтобы пройти дальше. Если сумеем выбить „Барселону“ из турнира, то это будет означать, что мы отправили отдыхать самую сильную команду в мире».
Ранее бразилец заявил, что шансы команд на выход в следующий раунд составляют 60 на 40 в пользу „Ювентуса“.
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