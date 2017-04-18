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Алвес: «Пройти „Барселону“ в Лиге чемпионов - выбить из турнира лучшую команду в мире»

Матч: БарселонаБарселона-:-ЮвентусЮвентус
Начало матча: Сегодня, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Алвес Даниэль
Вчера, 23:20 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес считает «Барселону» лучшей командой в мире:

«Нам придется сильно постараться, чтобы пройти дальше. Если сумеем выбить „Барселону“ из турнира, то это будет означать, что мы отправили отдыхать самую сильную команду в мире».

Ранее бразилец заявил, что шансы команд на выход в следующий раунд составляют 60 на 40 в пользу „Ювентуса“.

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