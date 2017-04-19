Рейтинг@Mail.ru

Фалькао: «Было бы ошибкой думать, что „Монако“ уже прошёл в полуфинал»

Матч: МонакоМонако-:-БоруссияБоруссия
Начало матча: Сегодня, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Фалькао Радамель
Сегодня, 00:14 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао предостерегает своих одноклубников от шапкозакидательских настроений:

«Было бы ошибкой думать, что мы уже прошли в следующий раунд, нам такое и не приходит в голову.

Знаем, что завтра нас ждет финал. Важно уважать принципы нашей игры. Нам никто не мешает играть так, как мы делаем это с начала сезона. Все будет зависеть от нас.

„Боруссия“ - отличная команда. Мы уверены в своих силах, знаем, что у нас есть преимущество. Но завтра будет совершенно другая игра, потому нам нужно очень постараться, чтобы пройти дальше».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
23:20 Алвес: «Пройти „Барселону“ в Лиге чемпионов - выбить из турнира лучшую команду в мире» 2
22:46 Рауль: «Эль Класико - это лучший матч, который только можно увидеть» 3
22:36 Аллегри: «Ответный матч с „Барселоной“ - очередная ступенька на пути к Кардиффу» 1
21:00 Алвес: «Вернусь ли я в „Барсу“? Для этого эго некоторых людей должно измениться» 17
20:19 Раванелли претендует на пост главного тренера «Данди» 0
20:08 Иньеста: «Я бы не отдал за Дани Алвеса ни одного из своих одноклубников» 75
18:09 Касильяс: «Мы с Моуриньо напоминали пару, отношения которой постепенно разрушаются» 16
17:55 Дзофф: «Каррера сделал правильный выбор, начав сольную карьеру» 18
17:25 Анчелотти: «Кто заменит Бэйла в „Реале“? Зидан может мне позвонить, я дам ему совет» 26
16:13 Энрике: «Задача „Барселоны“ - забить пять мячей „Ювентусу“» 156
все материалы по этой теме
Турниры