Фалькао: «Было бы ошибкой думать, что „Монако“ уже прошёл в полуфинал»
Сегодня, 00:14 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао предостерегает своих одноклубников от шапкозакидательских настроений:
«Было бы ошибкой думать, что мы уже прошли в следующий раунд, нам такое и не приходит в голову.
Знаем, что завтра нас ждет финал. Важно уважать принципы нашей игры. Нам никто не мешает играть так, как мы делаем это с начала сезона. Все будет зависеть от нас.
„Боруссия“ - отличная команда. Мы уверены в своих силах, знаем, что у нас есть преимущество. Но завтра будет совершенно другая игра, потому нам нужно очень постараться, чтобы пройти дальше».
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