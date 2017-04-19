Фалькао: «Было бы ошибкой думать, что „Монако“ уже прошёл в полуфинал»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао предостерегает своих одноклубников от шапкозакидательских настроений:

«Было бы ошибкой думать, что мы уже прошли в следующий раунд, нам такое и не приходит в голову.

Знаем, что завтра нас ждет финал. Важно уважать принципы нашей игры. Нам никто не мешает играть так, как мы делаем это с начала сезона. Все будет зависеть от нас.

„Боруссия“ - отличная команда. Мы уверены в своих силах, знаем, что у нас есть преимущество. Но завтра будет совершенно другая игра, потому нам нужно очень постараться, чтобы пройти дальше».