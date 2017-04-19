Асприлья: «„Реал“ - команда крыс? Думаю, Пике взломал мой аккаунт»

Экс-игрок сборной Колумбии Фаустино Асприлья после оскорбительного комментария в адрес «Реала» на своей странице в сети Twitter (бывший нападающий назвал «сливочных» «командой крыс» после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии») пошел на попятную:

«Очень неприятная ситуация со словами в адрес „Реала“. Мой аккаунт был взломан, а сообщение публиковал не я.

Думаю, Жерар Пике сделал это».