Рейтинг@Mail.ru

Таккинарди: «„Ювентус“ пройдёт „Барселону“, тут даже вопросов нет»

Матч: БарселонаБарселона-:-ЮвентусЮвентус
Начало матча: Сегодня, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение
Сегодня, 20:11 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Бывший хавбек «Ювентуса» Алессио Таккинарди уверен, что «бьянконери» выбьют «Барселону» из Лиги чемпионов:

«„Юве“ пройдет дальше, тут даже вопросов нет. Не удивлюсь, если они и в ответном матче победят.

Уверен в этом, так как знаю, что „Ювентус“ голоден до побед и успеха. У „Барселоны“ и „Юве“ разные аппетиты. Дибала, Игуаин, Куадрадо и Пьянич находятся на пике формы, такое может больше не повториться.

Они хотят победить, доказать, что могут сражаться на высшем уровне. В таких играх побеждает более голодная команда».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:31 Асприлья: «„Реал“ - команда крыс? Думаю, Пике взломал мой аккаунт» 31
17:34 Моуриньо: «Марсьялю лучше начать делать то, чего хочу я» 7
16:30 Лам: «„Бавария“ еще вернется!» 30
15:42 Липпи: «„Ювентусу“ скорее стоило бы бояться „Монако“, чем „Барселону“» 31
15:25 Эррера: «Не сплю по ночам - боюсь лишиться места в стартовом составе МЮ» 16
15:01 Невилл: «Роналду забьет больше мячей за карьеру, чем Месси» 76
14:03 Роналду: «Эта ночь запомнится. Отличная работа, команда!» 72
13:31 Терри написал прощальное письмо и поблагодарил всех за поддержку 23
12:57 Гути: «Дополнительного времени в матче „Реал“ - „Бавария“ могло и не быть» 58
12:07 Вьери: «Рефери и лайнсмен в матче „Реала“ и „Баварии“ - это просто позор» 140
все материалы по этой теме
Турниры