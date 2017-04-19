Таккинарди: «„Ювентус“ пройдёт „Барселону“, тут даже вопросов нет»
Сегодня, 20:11 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Бывший хавбек «Ювентуса» Алессио Таккинарди уверен, что «бьянконери» выбьют «Барселону» из Лиги чемпионов:
«„Юве“ пройдет дальше, тут даже вопросов нет. Не удивлюсь, если они и в ответном матче победят.
Уверен в этом, так как знаю, что „Ювентус“ голоден до побед и успеха. У „Барселоны“ и „Юве“ разные аппетиты. Дибала, Игуаин, Куадрадо и Пьянич находятся на пике формы, такое может больше не повториться.
Они хотят победить, доказать, что могут сражаться на высшем уровне. В таких играх побеждает более голодная команда».
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