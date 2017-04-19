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Агент: «„Зенит“ не ставил никаких ультиматумов Луческу»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Зенит, Луческу Мирча
Сегодня, 21:09 | Источник: ziare.com | Редакция: Антон Белюсь

Аркадий Запорожану - агент главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, рассказал о положении своего клиента в клубе с берегов Невы. Напомним, ходят слухи, что румынский специалист может покинуть занимаемую должность.

«„Зенит“ не ставил никаких ультиматумов Луческу. Ему доверяют в клубе. Сейчас все сосредоточены на борьбе за попадание в Лигу чемпионов, тем не менее, чемпионская гонка пока тоже не окончена. „Спартак“ ждет два тяжелых матча - с ЦСКА и „Ростовом“.

Между Луческу и игроками „Зенита“ есть конфликт? В России есть те, кто заинтересован в распространении подобной информации. Да, в команде есть небольшая напряженность, но она существует в любой команде, не только в „Зените“».

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