Агент: «„Зенит“ не ставил никаких ультиматумов Луческу»
Сегодня, 21:09 | Источник: ziare.com | Редакция: Антон Белюсь
Аркадий Запорожану - агент главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, рассказал о положении своего клиента в клубе с берегов Невы. Напомним, ходят слухи, что румынский специалист может покинуть занимаемую должность.
«„Зенит“ не ставил никаких ультиматумов Луческу. Ему доверяют в клубе. Сейчас все сосредоточены на борьбе за попадание в Лигу чемпионов, тем не менее, чемпионская гонка пока тоже не окончена. „Спартак“ ждет два тяжелых матча - с ЦСКА и „Ростовом“.
Между Луческу и игроками „Зенита“ есть конфликт? В России есть те, кто заинтересован в распространении подобной информации. Да, в команде есть небольшая напряженность, но она существует в любой команде, не только в „Зените“».
Другие материалы по теме:
Или войдите через
2-3 года---------ФНЛ(((
Он сам признал, что у него в Питере не получилось.
Скорее всего, в контракте предусмотрено его досрочное расторжение.
«Спартака» характеризует текущий чемпионат России. К примеру, сейчас «Спартак» лидирует в чемпионате с тренером, которого изначально не собиралось нанимать. ВТОРЫМ идёт «Зенит», который лишился двух своих главных игроков, а новые футболисты не сильнее Данни, трижды рвавшего крестообразные связки. На ТРЕТЬЕМ месте находится ЦСКА, который только теряет игроков, а зимой ещё потерял и тренера."
Он идеально подходит Зениту.
Вообще, я считаю, что в этом зените прекрасно всё!
Я бы не менял ничего! Ни тренера, ни Дзюбу-капитана! Всё круто!
ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ!!!!!!!
Какая гонка, какая борьба?
Он вообще футбол смотрит, или только деньги считает!