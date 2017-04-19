Агент: «„Зенит“ не ставил никаких ультиматумов Луческу»

Аркадий Запорожану - агент главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, рассказал о положении своего клиента в клубе с берегов Невы. Напомним, ходят слухи, что румынский специалист может покинуть занимаемую должность.

«„Зенит“ не ставил никаких ультиматумов Луческу. Ему доверяют в клубе. Сейчас все сосредоточены на борьбе за попадание в Лигу чемпионов, тем не менее, чемпионская гонка пока тоже не окончена. „Спартак“ ждет два тяжелых матча - с ЦСКА и „Ростовом“.

Между Луческу и игроками „Зенита“ есть конфликт? В России есть те, кто заинтересован в распространении подобной информации. Да, в команде есть небольшая напряженность, но она существует в любой команде, не только в „Зените“».