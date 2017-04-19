Лукаку признался, что смотрит «Челси», МЮ и «Реал» ТВ

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку рассказал о своем круглосуточном увлечении футболом:

«Мне всегда мало футбола. Я питаюсь им с момента, как просыпаюсь, до момента, когда ложусь спать.

Я подписан на все, что только можно придумать: „Челси“ ТВ, „Манчестер Юнайтед“ ТВ, „Реал“ ТВ.

Хочу знать все о том, как тренируются другие игроки, чем они занимаются в повседневной жизни».

Ранее сообщалось, что руководство «Эвертона» оценивает своего нападающего Ромелу Лукаку в 100 млн фунтов.