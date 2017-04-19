Лукаку признался, что смотрит «Челси», МЮ и «Реал» ТВ
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Эвертон, Челси, Ман Юнайтед, Реал, Лукаку Ромелу
Сегодня, 20:35 | Источник: express.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку рассказал о своем круглосуточном увлечении футболом:
«Мне всегда мало футбола. Я питаюсь им с момента, как просыпаюсь, до момента, когда ложусь спать.
Я подписан на все, что только можно придумать: „Челси“ ТВ, „Манчестер Юнайтед“ ТВ, „Реал“ ТВ.
Хочу знать все о том, как тренируются другие игроки, чем они занимаются в повседневной жизни».
Ранее сообщалось, что руководство «Эвертона» оценивает своего нападающего Ромелу Лукаку в 100 млн фунтов.
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