«Ювентус» - рекордсмен среди итальянских клубов по числу выходов в полуфинал ЛЧ

Одолев «Барселону» по сумме двух встреч, «Ювентус» пробился в полуфинал Лиги чемпионов.

Туринский клуб в 7-й раз в истории сыграет на данной стадии турнира - лучший результат среди итальянских клубов.

До сегодняшнего дня лишь два клуба с Апеннинского полуострова могли похвастаться тем, что шесть раз играли в полуфинале самого престижного клубного турнира Европы - «Ювентус» и «Милан».