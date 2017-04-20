«Ювентус» - рекордсмен среди итальянских клубов по числу выходов в полуфинал ЛЧ
Сегодня, 00:07 | Источник: Твиттер Gracenote Live | Редакция: Антон Белюсь
Одолев «Барселону» по сумме двух встреч, «Ювентус» пробился в полуфинал Лиги чемпионов.
Туринский клуб в 7-й раз в истории сыграет на данной стадии турнира - лучший результат среди итальянских клубов.
До сегодняшнего дня лишь два клуба с Апеннинского полуострова могли похвастаться тем, что шесть раз играли в полуфинале самого престижного клубного турнира Европы - «Ювентус» и «Милан».
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PS главное чтобы в полуфинале на Реал не попали, а то задушат их как Баварию.