Рейтинг@Mail.ru

«Ювентус» - рекордсмен среди итальянских клубов по числу выходов в полуфинал ЛЧ

Матч: БарселонаБарселона0 : 0ЮвентусЮвентус
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:07 | Источник: Твиттер Gracenote Live | Редакция: Антон Белюсь

Одолев «Барселону» по сумме двух встреч, «Ювентус» пробился в полуфинал Лиги чемпионов.

Туринский клуб в 7-й раз в истории сыграет на данной стадии турнира - лучший результат среди итальянских клубов.

До сегодняшнего дня лишь два клуба с Апеннинского полуострова могли похвастаться тем, что шесть раз играли в полуфинале самого престижного клубного турнира Европы - «Ювентус» и «Милан».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:45
ответ пользователю nedved10 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:28
ответ пользователю Рауль и Зидан (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:25
ответ пользователю nedved10 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 00:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:21
ответ пользователю 05 dag (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:19
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 00:19
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 00:17
ответ пользователю nedved10 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 00:14
, чтобы видеть комментарии
  8
Сегодня 00:13, редактировал Сегодня 00:14
ответ пользователю bexxx (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 00:10
ответ пользователю bexxx (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
DXTK [NITRO]
Сегодня 00:10
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 00:10
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 00:09, редактировал Сегодня 00:15
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
«Ювентус» идёт за Кубком чемпионов?
​Победа «Юве» над «Порту» в 1/8 была прогнозируема, но успех в дуэли с «Барсой», по мнению «Соккер.ру», делает туринцев заметными претендентами на победу в турнире.
Комментариев: 0
00:01 «Барселоны» впервые в эпоху Месси нет среди полуфиналистов ЛЧ два сезона кряду 62
Вчера
23:49 Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов 33
23:36 «Ювентус» выходит в полуфинал Лиги чемпионов, «засушив» игру в Барселоне 504
22:44 «Барселона» впервые в сезоне не забила в первом тайме домашнего матча в Лиге чемпионов 14
20:54 «Монако» - «Боруссия» Дортмунд: стартовые составы 4
20:00 «Лион» и «Бешикташ» условно отстранены от еврокубков 16
Александр Чистяков
«Барсу» снова спасёт чудо?
В плей-офф этой ЛЧ «Барселона» уже отыгрывалась после поражения 0:4 на выезде, а «Юве» забил только три безответных мяча. «Соккер.ру» оценивает шансы команд на успех.
Комментариев: 50
18:50 Судьба чемпионского титула Бразилии решилась спустя 30 лет 19
12:40 Официально Старков уже в третий раз стал тренером сборной Латвии 8
все материалы по этой теме
Турниры