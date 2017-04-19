«Монако» обыграл «Боруссию» и в ответном четвертьфинале
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Монако» вновь обыграл дортмундскую «Боруссию» и пробился в полуфинал турнира.
Монако, стадион «Луи-Дозьем»
«Монако» – «Боруссия» Дортмунд – 3:1 (2:0)
Голы: Мбаппе 3, Фалькао 17, Жермен 82 - Ройс 48
Первый матч: 3:2
«Монако»: Субашич, Глик, Менди, Туре, Жемерсон, Моутиньо, Бакайоко, Лемар, Силва, Мбаппе (Жермен 81), Фалькао (Дирар 68).
Главный тренер: Леонарду Жардим.
«Боруссия» Дортмунд: Бюрки, Гинтер, Папастатопулос, Дурм (Дембеле 27), Пищек, Геррейру (Пулишич 72), Вайгль, Кагава, Шахин (Шмельцер 46), Ройс, Обамеянг.
Главный тренер: Томас Тухель.
Предупреждения:
Судья: Дамир Скомина.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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и становится как-то не ловко, к какой помойке скатились как барса, так и реал... подкупы судей... пол состава п*** в прямом и переносном смыслах, пиар расклады вместо спортивных стратегий на сезон.
Нужна победа Монако в этой ЛЧ, этот луч света должен осветить навозную кучу "уефа".
и становится как-то не ловко, к какой помойке скатились как барса, так и реал... подкупы судей... пол состава п*** в прямом и переносном смыслах, пиар расклады вместо спортивных стратегий на сезон.
Нужна победа Монако в этой ЛЧ, этот луч света должен осветить навозную кучу "уефа".
Монако в 1/2 ЛЧ !
Для сравнения, Барса к примеру, должна была вылететь ещё в 1/8 ЛЧ, если не Айтекин и его друзья!
2 автобуса неинтересно
и становится как-то не ловко, к какой помойке скатились как барса, так и реал... подкупы судей... пол состава п*** в прямом и переносном смыслах, пиар расклады вместо спортивных стратегий на сезон.
Нужна победа Монако в этой ЛЧ, этот луч света должен осветить навозную кучу "уефа".
Как же он сегодня играл.. Слов нет. Браво!!!