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«Монако» обыграл «Боруссию» и в ответном четвертьфинале

Матч: МонакоМонако3 : 1БоруссияБоруссия
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: события
Вчера, 23:38 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Монако» вновь обыграл дортмундскую «Боруссию» и пробился в полуфинал турнира.

Монако, стадион «Луи-Дозьем» 

«Монако» – «Боруссия» Дортмунд – 3:1 (2:0)
Голы: Мбаппе 3, Фалькао 17, Жермен 82 - Ройс 48
Первый матч: 3:2

«Монако»: Субашич, Глик, Менди, Туре, Жемерсон, Моутиньо, Бакайоко, Лемар, Силва, Мбаппе (Жермен 81), Фалькао (Дирар 68).
Главный тренер: Леонарду Жардим.

«Боруссия» Дортмунд: Бюрки, Гинтер, Папастатопулос, Дурм (Дембеле 27), Пищек, Геррейру (Пулишич 72), Вайгль, Кагава, Шахин (Шмельцер 46), Ройс, Обамеянг.
Главный тренер: Томас Тухель.

Предупреждения:

Судья: Дамир Скомина.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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