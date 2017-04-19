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Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: события, Реал, Атлетико М, Ювентус, Монако
Вчера, 23:49 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

Определились все участники стадии 1/2 финала Лиги чемпионов.

За выход в главный матч турнира поборются «Реал», «Атлетико», «Ювентус» и «Монако».

Пары будут сформированы посредством жеребьевки, которая состоится 21 апреля.

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