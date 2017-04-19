Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов
Вчера, 23:49 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
Определились все участники стадии 1/2 финала Лиги чемпионов.
За выход в главный матч турнира поборются «Реал», «Атлетико», «Ювентус» и «Монако».
Пары будут сформированы посредством жеребьевки, которая состоится 21 апреля.
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Александр Чистяков
Победа «Юве» над «Порту» в 1/8 была прогнозируема, но успех в дуэли с «Барсой», по мнению «Соккер.ру», делает туринцев заметными претендентами на победу в турнире.
Вчера
Александр Чистяков
В плей-офф этой ЛЧ «Барселона» уже отыгрывалась после поражения 0:4 на выезде, а «Юве» забил только три безответных мяча. «Соккер.ру» оценивает шансы команд на успех.
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И вообще! Это жеребевка кому как повезло так и сыграли. В прошлом году Юве с Баварей уже в 1/8 играли. Хватит думать что все куплено! Это только барсаглоры так могут оправдовать собственые неудачи.
Юве и Монако. Самая забивающая команда против Буфи, Буфона, Буфонище!
Хотелось бы в полуфинале матчи Реал - Монако и Атлетико - Ювентус. И Кюйперса на все 4 матча.
Все команды достойны кубка,посмотрим что будет в итоге
Ювентус Монако
Юве атлетико