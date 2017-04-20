«Барселоны» впервые в эпоху Месси нет среди полуфиналистов ЛЧ два сезона кряду

Сыграв вничью (0:0) с «Ювентусом» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, «Барселона» завершила свое выступление в турнире.

Напомним, что в прошлом сезоне каталонский клуб также вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив по сумме двух матчей «Атлетико».

Таким образом, «сине-гранатовые» впервые в эпоху Лионеля Месси не сумели выйти в полуфинал турнира два года подряд.