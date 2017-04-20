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«Барселоны» впервые в эпоху Месси нет среди полуфиналистов ЛЧ два сезона кряду

Матч: БарселонаБарселона0 : 0ЮвентусЮвентус
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: события, Месси Лионель
Сегодня, 00:01 | Источник: Твиттер Gracenote Live | Редакция: Антон Белюсь

Сыграв вничью (0:0) с «Ювентусом» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, «Барселона» завершила свое выступление в турнире.

Напомним, что в прошлом сезоне каталонский клуб также вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив по сумме двух матчей «Атлетико».

Таким образом, «сине-гранатовые» впервые в эпоху Лионеля Месси не сумели выйти в полуфинал турнира два года подряд.

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