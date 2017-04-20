«Барселоны» впервые в эпоху Месси нет среди полуфиналистов ЛЧ два сезона кряду
Сегодня, 00:01 | Источник: Твиттер Gracenote Live | Редакция: Антон Белюсь
Сыграв вничью (0:0) с «Ювентусом» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, «Барселона» завершила свое выступление в турнире.
Напомним, что в прошлом сезоне каталонский клуб также вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив по сумме двух матчей «Атлетико».
Таким образом, «сине-гранатовые» впервые в эпоху Лионеля Месси не сумели выйти в полуфинал турнира два года подряд.
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Хороший был поединок двух сильных команд. И победителя выявила игра, а не судья и голы из офсайда.
Ювентус, АТМ и Монако с заслуженным проходом в полуфинал.
Хороший был поединок двух сильных команд. И победителя выявила игра, а не судья и голы из офсайда.
Ювентус, АТМ и Монако с заслуженным проходом в полуфинал.
Вернее сколько это стоило?
Забил Баварии пару голов из этого событие сделали (даже если отбросить тот факт как они были забиты ) это не такое громадное достижения как вы о нем пишите.
Вон даже Зенит 4 забивал Баварии, ничего живут
Выходит так:
1) Сатья-юга
2) Трета-юга
3) Двапара-юга
4) Кали-юга
5) Месси-юга
Аха-ха)
И к чему ты сюда Аргентину приплел я не пойму. Вас вечно заносят с дороги