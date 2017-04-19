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«Ювентус» выходит в полуфинал Лиги чемпионов, «засушив» игру в Барселоне

Матч: БарселонаБарселона0 : 0ЮвентусЮвентус
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: события
Вчера, 23:36 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» не сумела взломать оборону «Ювентуса». Каталонцы покидают турнир, «Юве» идет дальше.

Барселона, стадион «Камп Ноу» 

«Барселона» – «Ювентус» – 0:0
Первый матч: 0:3

«Барселона»: Тер Штеген, Умтити, Пике, Альба, Роберто (Маскерано 78), Ракитич (Алькасер 58), Бускетс, Иньеста, Неймар, Месси, Суарес.
Главный тренер: Луис Энрике.

«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Сандро, Алвес, Кьеллини, Хедира, Пьянич, Куадрадо (Лемина 84), Манджукич, Дибала (Барцальи 75), Игуаин (Асамоа 88).
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Предупреждения: Иньеста 41, Неймар 44, Кьеллини 57, Хедира 64.

Судья: Бьорн Куйперс.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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