«Ювентус» выходит в полуфинал Лиги чемпионов, «засушив» игру в Барселоне
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» не сумела взломать оборону «Ювентуса». Каталонцы покидают турнир, «Юве» идет дальше.
Барселона, стадион «Камп Ноу»
«Барселона» – «Ювентус» – 0:0
Первый матч: 0:3
«Барселона»: Тер Штеген, Умтити, Пике, Альба, Роберто (Маскерано 78), Ракитич (Алькасер 58), Бускетс, Иньеста, Неймар, Месси, Суарес.
Главный тренер: Луис Энрике.
«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Сандро, Алвес, Кьеллини, Хедира, Пьянич, Куадрадо (Лемина 84), Манджукич, Дибала (Барцальи 75), Игуаин (Асамоа 88).
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
Предупреждения: Иньеста 41, Неймар 44, Кьеллини 57, Хедира 64.
Судья: Бьорн Куйперс.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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в финале сразятся лучшая команда Испании и лучшая команда Италии, Реал Мадрид против Ювентуса и победит сильнейший!
в финале сразятся лучшая команда Испании и лучшая команда Италии, Реал Мадрид против Ювентуса и победит сильнейший!
Юве просто шикарный автобус ставит,защита и атака..Забить могли и не раз..Классная команда у Юве)
Месси ни разу не забивал Буффону,и 5 мячей ему забил Роналду..
Приятно будет смотреть полуфиналы) Сильнейшие остались,аутсайдеры вылетели)
Юве просто шикарный автобус ставит,защита и атака..Забить могли и не раз..Классная команда у Юве)
Месси ни разу не забивал Буффону,и 5 мячей ему забил Роналду..
Приятно будет смотреть полуфиналы) Сильнейшие остались,аутсайдеры вылетели)
Мне больше удивила тактика с навесами, против таких гренадёров в защите Юве? Серьёзно. Ни один же навес за весь матч толком не прошёл.
А ногомячисты - это дело такое. Неприятно, но у всех бывает. Вот забил бы Месси с паса Ракитича - мы бы их обоих хвалили. Не вышло - оба 96и))) Как всё быстро меняется.
Вот забьёт важный мят Месси или Суарез в Эль-Классико и снова будут похвалы.
Защита очень порадовала, связка Пике-Умтити просто огонь, и Альба хорош. Сержи снова форму набрал.
Есть вопросы по ряду игроков - Рафинья, Денис, Гомеш, Матьё, Маскерано и Ракитич. Согласен. Им нужны адекватные замены. Но важнее всего летом приобрести новых бускетсов, иньест, хави и пике, а не снова вбухать весь ТО бюджет на нового нападающего а-ля Дибалу или Коутиньо.
Неговорю уже о навесах с игры..
P.S. Энрике шут.
Поздравляю Роналду с 5-м ЗМ.