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Малафеев: «Что-то должно произойти, чтобы „Зенит“ сдвинулся с мёртвой точки»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Малафеев Вячеслав, Луческу Мирча
Сегодня, 03:43 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выразил своё мнение по поводу того, следует ли руководству петербургского клуба дать наставнику команды Мирче Луческу доработать до конца сезона:

«Смена тренера должна происходить, когда есть понимание, что делать дальше. Ведь это не только человек, отвечающий за результат. Он держит в голове стратегический план, комплектует команду, решает, кому играть, и так далее. Мгновенные, жёсткие и кардинальные действия могут принести как положительный, так и резко отрицательный эффект. Руководство это тоже понимает. Лучше, видимо, дождаться каких-то понятных окончательных результатов и только потом выносить вердикт, даже несмотря на давление со всех сторон. Это моё мнение. Но чтобы сдвинуть „Зенит“ с мёртвой точки, что-то должно произойти».

Малафеев также оценил шансы бывшей команды в борьбе за серебряные медали чемпионата России:

«Будет тяжело в первую очередь ментально. Хотя график оставшихся матчей вроде бы не очень сложный и соперники обязательно будут терять очки. Вопрос в том, кто допустит больше ошибок».

Ранее агент Мирчи Луческу Аркадий Запорожану заявил, что руководство «Зенита» всё ещё доверяет румынскому специалисту.

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