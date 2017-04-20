Малафеев: «Что-то должно произойти, чтобы „Зенит“ сдвинулся с мёртвой точки»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выразил своё мнение по поводу того, следует ли руководству петербургского клуба дать наставнику команды Мирче Луческу доработать до конца сезона:

«Смена тренера должна происходить, когда есть понимание, что делать дальше. Ведь это не только человек, отвечающий за результат. Он держит в голове стратегический план, комплектует команду, решает, кому играть, и так далее. Мгновенные, жёсткие и кардинальные действия могут принести как положительный, так и резко отрицательный эффект. Руководство это тоже понимает. Лучше, видимо, дождаться каких-то понятных окончательных результатов и только потом выносить вердикт, даже несмотря на давление со всех сторон. Это моё мнение. Но чтобы сдвинуть „Зенит“ с мёртвой точки, что-то должно произойти».

Малафеев также оценил шансы бывшей команды в борьбе за серебряные медали чемпионата России:

«Будет тяжело в первую очередь ментально. Хотя график оставшихся матчей вроде бы не очень сложный и соперники обязательно будут терять очки. Вопрос в том, кто допустит больше ошибок».

Ранее агент Мирчи Луческу Аркадий Запорожану заявил, что руководство «Зенита» всё ещё доверяет румынскому специалисту.