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Бакайоко: «Выход в полуфинал ЛЧ – большое достижение для молодых игроков „Монако“»

Матч: МонакоМонако3 : 1БоруссияБоруссия
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Бакайоко Тьему
Сегодня, 05:32 | Источник: UEFA.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Монако» Тьему Бакайоко после победы над «Боруссией» (3:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов прокомментировал выход команды в полуфинал турнира:

«Мы владели преимуществом и полностью заслужили победу. Мы знали, что „Боруссия“ очень хорошая команда, так что мы ради, что смогли обыграть её в обоих матчах.

Нам нужно продолжать в том же духе. Выход „Монако“ в полуфинал – это большое достижение для клуба и молодых футболистов команды. Мы знаем, что сделали что-то особенное, и мы отпразднуем этот успех. Пока не в состоянии до конца осознать произошедшее — на это уйдёт несколько дней. Мне не важно, с кем мы встретимся дальше. В любом случае, в полуфинале остались только сильные команды».

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