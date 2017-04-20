Бакайоко: «Выход в полуфинал ЛЧ – большое достижение для молодых игроков „Монако“»

Полузащитник «Монако» Тьему Бакайоко после победы над «Боруссией» (3:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов прокомментировал выход команды в полуфинал турнира:

«Мы владели преимуществом и полностью заслужили победу. Мы знали, что „Боруссия“ очень хорошая команда, так что мы ради, что смогли обыграть её в обоих матчах.

Нам нужно продолжать в том же духе. Выход „Монако“ в полуфинал – это большое достижение для клуба и молодых футболистов команды. Мы знаем, что сделали что-то особенное, и мы отпразднуем этот успех. Пока не в состоянии до конца осознать произошедшее — на это уйдёт несколько дней. Мне не важно, с кем мы встретимся дальше. В любом случае, в полуфинале остались только сильные команды».