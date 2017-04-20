Серхи Роберто: «Гол „Барселоны“ вселил бы страх в игроков „Ювентуса“»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», завершившегося ничейным результатом (0:0). В первой встрече туринский клуб победил сине-гранатовых со счётом 3:0.

«У „Барселоны“ были моменты, но нам никак не удавалось их реализовать. Если бы мы забили, это вселило бы страх в игроков „Ювентуса“. Тяжело отыграть три гола, тем более, не забив ни разу в гостях.

„Барселона“ очень хорошо выглядела на групповом этапе. Затем был провал в Париже, за которым последовало успешное выступление в ответном матче. „Ювентус“ вновь поставил нас в тяжёлое положение, и мы знали, как сложно будет исправить ситуацию. Теперь нам надо сосредоточиться на чемпионате Испании и финале Кубка страны», — отметил Серхи Роберто.