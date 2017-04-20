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Серхи Роберто: «Гол „Барселоны“ вселил бы страх в игроков „Ювентуса“»

Матч: БарселонаБарселона0 : 0ЮвентусЮвентус
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Роберто Серхи
Сегодня, 03:24 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», завершившегося ничейным результатом (0:0). В первой встрече туринский клуб победил сине-гранатовых со счётом 3:0.

«У „Барселоны“ были моменты, но нам никак не удавалось их реализовать. Если бы мы забили, это вселило бы страх в игроков „Ювентуса“. Тяжело отыграть три гола, тем более, не забив ни разу в гостях.

„Барселона“ очень хорошо выглядела на групповом этапе. Затем был провал в Париже, за которым последовало успешное выступление в ответном матче. „Ювентус“ вновь поставил нас в тяжёлое положение, и мы знали, как сложно будет исправить ситуацию. Теперь нам надо сосредоточиться на чемпионате Испании и финале Кубка страны», — отметил Серхи Роберто.

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