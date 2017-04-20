Ройс: «„Боруссия“ не справилась с поставленной задачей»

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, отметившийся забитым мячом в ворота «Монако», прокомментировал поражение от «монегасков» (1:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Мы начали встречу не лучшим образом. Мы не справились с поставленной задачей, не смогли прижать соперника и вскоре стали уступать в счёте 0:2. Но на этом игра не закончилась, мы могли забить три мяча. Второй тайм мы начали хорошо, но больше одного мяча забить так и не получилось».

По итогам двухматчевого противостояния «Боруссия» уступила «Монако» с общим счётом 3:6 и покинула Лигу чемпионов.