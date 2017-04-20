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Фалькао стал самым эффективным бомбардиром в истории еврокубков

Матч: МонакоМонако3 : 1БоруссияБоруссия
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Фалькао Радамель
Сегодня, 04:08 | Источник: UEFA.com | Фото: ФК "Монако" | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао, отличившийся голом в ворота дортмундской «Боруссии» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1), стал самым эффективным бомбардиром в истории еврокубков.

Этот гол стал для колумбийского форварда 45-м забитым мячом за 50 матчей еврокубков.

Средняя результативность во всех еврокубках (минимум 20 матчей)

0,90: Радамель Фалькао («Порту», «Атлетико», «Монако») - 45 голов в 50 матчах
0,87: Герд Мюллер («Бавария») - 62 гола в 71 матче
0,86: Стефан Гиварш («Осер», «Ренн», «Ньюкасл») - 24 гола в 28 матчах
0,86: Ференц Пушкаш («Гонвед», «Реал») - 37 голов в 43 матчах
0,83: Лионель Месси («Барселона») - 97 голов в 119 матчах
0,83: Альфредо Ди Стефано («Реал») - 50 голов в 60 матчах
0,82: Иван Мраз («Слован» Братислава, «Спарта» Прага, «Дукла» Прага) - 18 голов в 22 матчах
0,82: Юпп Хайнкес («Боруссия» Мёнхенгладбах) - 45 голов в 55 матчах
0,80: Корнелиус Кист («Алкмар», ПСЖ) - 20 голов в 25 матчах
0,80: Денис Лоу («Манчестер Юнайтед») - 20 голов в 25 матчах
0,80: Кевин Хектор («Дерби Каунти») - 16 голов в 20 матчах

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