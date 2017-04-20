Фалькао стал самым эффективным бомбардиром в истории еврокубков

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао, отличившийся голом в ворота дортмундской «Боруссии» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1), стал самым эффективным бомбардиром в истории еврокубков.

Этот гол стал для колумбийского форварда 45-м забитым мячом за 50 матчей еврокубков.

Средняя результативность во всех еврокубках (минимум 20 матчей)

0,90: Радамель Фалькао («Порту», «Атлетико», «Монако») - 45 голов в 50 матчах

0,87: Герд Мюллер («Бавария») - 62 гола в 71 матче

0,86: Стефан Гиварш («Осер», «Ренн», «Ньюкасл») - 24 гола в 28 матчах

0,86: Ференц Пушкаш («Гонвед», «Реал») - 37 голов в 43 матчах

0,83: Лионель Месси («Барселона») - 97 голов в 119 матчах

0,83: Альфредо Ди Стефано («Реал») - 50 голов в 60 матчах

0,82: Иван Мраз («Слован» Братислава, «Спарта» Прага, «Дукла» Прага) - 18 голов в 22 матчах

0,82: Юпп Хайнкес («Боруссия» Мёнхенгладбах) - 45 голов в 55 матчах

0,80: Корнелиус Кист («Алкмар», ПСЖ) - 20 голов в 25 матчах

0,80: Денис Лоу («Манчестер Юнайтед») - 20 голов в 25 матчах

0,80: Кевин Хектор («Дерби Каунти») - 16 голов в 20 матчах