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Джеррард сыграет за «Ливерпуль» в матче, посвященном 125-летию клуба

Соккер.Ру // Заграница: события, Ливерпуль, Сидней, Джеррард Стивен, Каррагер Джейми, Аггер Даниэль, МакМанаман Стив
Сегодня, 09:07 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Роман Мельник

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард завершил карьеру игрока в ноябре 2016 года. Однако легендарный футболист вернется на поле после окончания сезона. Команда Юргена Клоппа отправится в Австралию в рамках празднования 125-й годовщины клуба и сыграет с футбольным клубом «Сидней».

Помимо Джеррарда, в составе «Ливерпуля» выступят Джейми Каррагер, Даниэль Аггер и Стив МакМанаман. Джеррард прокомментировал событие:

«Для меня будет честью снова надеть красную футболку и выступить рядом с бывшими одноклубниками. В этом весь „Ливерпуль“. Мы соберемся семьей и отметим 125-летие клуба».

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