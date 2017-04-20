УЕФА объявил Fantasy-сборную недели в Лиге чемпионов
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: события, Тер Штеген Марк-Андре, Сандро Алекс, Пике Жерар, Алвес Даниэль, Бонуччи Леонардо, Лемар Тома, Ньигес Сауль, Мбаппе Килиан, Ройс Марко, Левандовски Роберт, Роналду Криштиану
Сегодня, 15:58 | Источник: UEFA.com | Редакция: Роман Мельник
По итогам ответных матчей четвертьфинала Лиги чемпионов были определены лучшие игроки недели. В выборе игроков учитывались Fantasy-баллы, которые набрали футболисты за время пребывания на поле.
Ими стали: Марк-Андре Тер Штеген («Барселона»), Алекс Сандро («Ювентус»), Жерар Пике («Барселона»), Дани Алвес («Ювентус»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Тома Лемар («Монако»), Ньигес Сауль («Атлетико»), Килиан Мбаппе («Монако»), Марко Ройс («Боруссия»), Роберт Левандовски («Бавария») и Криштиану Роналду («Реал»).
Напомним, что сейчас также идет голосование за лучшего игрока недели.
Команда недели Fantasy по итогам ответных матчей 1/4 финала #ЛигаЧемпионов 🌟🌟🌟 pic.twitter.com/LcMARH51HD
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 20 апреля 2017 г.
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Победа «Юве» над «Порту» в 1/8 была прогнозируема, но успех в дуэли с «Барсой», по мнению «Соккер.ру», делает туринцев заметными претендентами на победу в турнире.
Вчера
Или войдите через
А судьей? )))
В числе претендентов четыре игрока: Килиан Мбаппе («Монако»), Джейми Варди («Лестер»), Арьен Роббен («Бавария») и Хуан Куадрадо («Ювентус»).
Но в команду недели попал только один УЕФА где логика???????
Эх.
По статье. Нет Марсело в сборной недели?! без слов...каким же местом надо было смотреть матчи, что не включить бразильца.
Алвес...Кьеллини... Бонучи...Марсело
Роббен.....Мбаппе...Сауль..Роналду
Варди...Левандрвски
Ты теперь будешь на задворках))))))) Всегда))))))