УЕФА объявил Fantasy-сборную недели в Лиге чемпионов

По итогам ответных матчей четвертьфинала Лиги чемпионов были определены лучшие игроки недели. В выборе игроков учитывались Fantasy-баллы, которые набрали футболисты за время пребывания на поле.

Ими стали: Марк-Андре Тер Штеген («Барселона»), Алекс Сандро («Ювентус»), Жерар Пике («Барселона»), Дани Алвес («Ювентус»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Тома Лемар («Монако»), Ньигес Сауль («Атлетико»), Килиан Мбаппе («Монако»), Марко Ройс («Боруссия»), Роберт Левандовски («Бавария») и Криштиану Роналду («Реал»).

Напомним, что сейчас также идет голосование за лучшего игрока недели.