Мбаппе, Варди, Роббен и Куадрадо - номинанты на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА объявил список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В числе претендентов четыре игрока: Килиан Мбаппе («Монако»), Джейми Варди («Лестер»), Арьен Роббен («Бавария») и Хуан Куадрадо («Ювентус»). Выбрать лучшего, на ваш взгляд, футболиста вы можете здесь.

Напомним, по итогам предыдущей недели лучшим игроком признали Криштиану Роналду («Реал»).