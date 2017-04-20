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Мбаппе, Варди, Роббен и Куадрадо - номинанты на звание игрока недели в ЛЧ

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: события, Куадрадо Хуан, Мбаппе Килиан, Роббен Арьен, Варди Джейми
Сегодня, 12:13 | Источник: UEFA.com | Редакция: Роман Мельник

УЕФА объявил список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В числе претендентов четыре игрока: Килиан Мбаппе («Монако»), Джейми Варди («Лестер»), Арьен Роббен («Бавария») и Хуан Куадрадо («Ювентус»). Выбрать лучшего, на ваш взгляд, футболиста вы можете здесь.

Напомним, по итогам предыдущей недели лучшим игроком признали Криштиану Роналду («Реал»).

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