Мбаппе, Варди, Роббен и Куадрадо - номинанты на звание игрока недели в ЛЧ
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: события, Куадрадо Хуан, Мбаппе Килиан, Роббен Арьен, Варди Джейми
Сегодня, 12:13 | Источник: UEFA.com | Редакция: Роман Мельник
УЕФА объявил список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
В числе претендентов четыре игрока: Килиан Мбаппе («Монако»), Джейми Варди («Лестер»), Арьен Роббен («Бавария») и Хуан Куадрадо («Ювентус»). Выбрать лучшего, на ваш взгляд, футболиста вы можете здесь.
Напомним, по итогам предыдущей недели лучшим игроком признали Криштиану Роналду («Реал»).
Кто был Лучшим игроком недели в #ЛигаЧемпионов - Мбаппе, Варди, Роббен или Куадрадо?
Голосуй и выигрывай 🎯🌞➡https://t.co/1XIxayNCiC
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 20 апреля 2017 г.
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Вчера
Или войдите через
Где этот венгр?
Где этот венгр?
Марсело не включили!).
А так,безусловно Куадрадо.
Там люди же не слепые сидят, чтобы его номинировать после подобного произвола.
он издевался над всеми линиями баварки!
Где этот венгр?