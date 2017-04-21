Первая тренировка «Зенита» на новом стадионе
Сегодня, 00:09 | Источник: youtube.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Пресс-служба «Зенита» показала первую тренировку игроков на новом стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Подопечные Мирчи Луческу провели 20-минутную разминку и серию упражнений с мячом, после чего отправились на базу, где прошла заключительная часть занятия.
Видео взято с официального канала ФК «Зенит» на YouTube.
Ранее сообщалось, что матч 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал» смогут посетить 20 500 болельщиков.
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Александр Чистяков
В апреле отметили дни рождения «Спартак» и «Динамо», а «Соккер.ру» спешит рассказать о возрасте отечественных команд – популярных и забытых во вторых дивизионах.
Или войдите через
Дитя соккера?)...бывает)
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Слезы наворачиваются от того, что происходит с вашим клубишкой.
Мало того, что тратя миллионы народных средств не можете который год чемпионами стать, так еще и страну этим стадионом позорите.
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А о приглашении Слуцкого вообще молчу. В общем ждем развития событий.
https://www.youtube.com/watch?v=QW04cS-JDQk
Приговор - "сектант". Одевай красно-белый шарфик. Отдыхай.
Кошка сдохла, хвост облез,
Кто промолвит, тот и съест,
А кто улыбнется -
Тот кошачьей крови напьется.
Проявляй уважение к соперникам, а не будь быдлом, как это присуще большинству мясных на сайте.
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В итоге крышу заварили, а поле сгнило. Лучше бы это все было шуткой.
Какова же будет атмосфера во время проведения ерокубковых матчей при полных трибунах - почти 70 000..)