Первая тренировка «Зенита» на новом стадионе

Пресс-служба «Зенита» показала первую тренировку игроков на новом стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Подопечные Мирчи Луческу провели 20-минутную разминку и серию упражнений с мячом, после чего отправились на базу, где прошла заключительная часть занятия.

Видео взято с официального канала ФК «Зенит» на YouTube.

Ранее сообщалось, что матч 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал» смогут посетить 20 500 болельщиков.