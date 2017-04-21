Рейтинг@Mail.ru

Первая тренировка «Зенита» на новом стадионе

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Зенит
Сегодня, 00:09 | Источник: youtube.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Пресс-служба «Зенита» показала первую тренировку игроков на новом стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Подопечные Мирчи Луческу провели 20-минутную разминку и серию упражнений с мячом, после чего отправились на базу, где прошла заключительная часть занятия.

Видео взято с официального канала ФК «Зенит» на YouTube.

Ранее сообщалось, что матч 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал» смогут посетить 20 500 болельщиков.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 01:04
ответ пользователю 145532 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:02
ответ пользователю n272nm (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:57, редактировал Сегодня 01:03
ответ пользователю Miaf (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:53
ответ пользователю Тяньцзинь ВсеяРуси (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 00:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:49, редактировал Сегодня 00:50
ответ пользователю n272nm (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:46
ответ пользователю Miaf (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:45, редактировал Сегодня 00:45
ответ пользователю n272nm (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:45
ответ пользователю sir-5 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:43
ответ пользователю sir-5 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 00:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:40
ответ пользователю Miaf (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 00:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:38
ответ пользователю Ironyfan (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:33, редактировал Сегодня 00:39
ответ пользователю sir-5 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 00:31, редактировал Сегодня 00:32
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:22
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:13
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
23:32 Игроки студлиги дисквалифицированы на 6-10 матчей за массовую драку 4
22:50 Толстых и Газзаев вошли в общественно-экспертный совет «Динамо» 13
20:16 Фото Кудряшову вправили нос и сделали защитную маску 34
19:44 Самедов объявил о начале благотворительного аукциона 15
18:32 Тошич, Набабкин и Миланов не сыграют с «Уфой». Дзагоев полетел вместе с командой 12
13:40 Билеты на первый матч «Зенита» на новой арене распроданы 226
13:15 «Рубин» перенес тренировку в тренажерный зал из-за сильного снегопада 10
12:47 Игроки «Рубина» выкупят все билеты на матч с «Тереком» и сделают вход бесплатным 154
19 апреля 2017
21:55 Экс-нападающий сборной Мексики Куатемок Бланко подозревается в заказном убийстве 4
Александр Чистяков
В каком возрасте российские клубы?
В апреле отметили дни рождения «Спартак» и «Динамо», а «Соккер.ру» спешит рассказать о возрасте отечественных команд – популярных и забытых во вторых дивизионах.
Комментариев: 26
все материалы по этой теме
Турниры