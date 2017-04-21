Вайнцирль: «Игроки „Шальке“ отдали на поле абсолютно всё»
Сегодня, 01:39 | Источник: UEFA.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы, после ответного поединка с «Аяксом» в 1/4 финала, который завершился победой немецкой команды (3:2). В двухматчевом противостоянии сильнее оказался клуб из Амстердама, одолевший «Шальке» с общим счётом 4:3.
«Нам понадобится день или два, чтобы переварить это поражение. Мои игроки отдали на поле абсолютно всё – они сражались, забивали необходимые голы, но в конце концов, этого оказалось недостаточно. Я не могу их винить. После такой игры мне больше нечего сказать», — сказал наставник «Шальке».
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