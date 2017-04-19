Раньери может сменить Сампаоли на посту главного тренера «Севильи»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Севилья, Раньери Клаудио , Сампаоли Хорхе
Сегодня, 20:23 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Экс-наставник «Лестера» Клаудио Раньери может возглавить «Севилью» в случае, если нынешний рулевой андалусийского клуба Хорхе Сампаоли покинет занимаемую должность.
В прессе активно сватают Сампаоли на пост главного тренера сборной Аргентины, хотя сам специалист и отрицает факт переговоров с руководством «альбиселесте».
Тем не менее, в «Севилье» уже задумаются над тем, кто сможет стать преемником Сампаоли, и обратили свой взор в сторону Раньери, который в прошлом сезоне сенсационно привел «Лестер» к победе в АПЛ, а в нынешнем году был отправлен в отставку.
Другие материалы по теме:
Вчера
18:21 Слухи Ван Бронкхорст может возглавить «Барселону» 10
11:31 Официально Харри Реднапп возглавил «Бирмингем» 5
11:12 Слухи Вальверде покинет «Атлетик» по окончании сезона 5
Или войдите через