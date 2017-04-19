Рейтинг@Mail.ru

Раньери может сменить Сампаоли на посту главного тренера «Севильи»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Севилья, Раньери Клаудио , Сампаоли Хорхе
Сегодня, 20:23 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Экс-наставник «Лестера» Клаудио Раньери может возглавить «Севилью» в случае, если нынешний рулевой андалусийского клуба Хорхе Сампаоли покинет занимаемую должность.

В прессе активно сватают Сампаоли на пост главного тренера сборной Аргентины, хотя сам специалист и отрицает факт переговоров с руководством «альбиселесте».

Тем не менее, в «Севилье» уже задумаются над тем, кто сможет стать преемником Сампаоли, и обратили свой взор в сторону Раньери, который в прошлом сезоне сенсационно привел «Лестер» к победе в АПЛ, а в нынешнем году был отправлен в отставку.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:23, редактировал Сегодня 21:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
07:14 Симеоне: «„Атлетико“ не является грандом только с финансовой точки зрения» 15
05:24 Зидан: «Судейство? „Реал“ скорее заслужил пройти дальше благодаря 6 забитым мячам» 45
04:15 Шекспир: «„Лестеру“ не стыдно уступить команде такого калибра» 2
03:53 Симеоне: «Опасались, что „Лестер“ может нас дожать» 1
02:22 Анчелотти: «Сегодня судья выступил хуже, чем „Бавария“» 47
01:50 Анчелотти: «Желаю Зидану и его команде всего наилучшего» 10
Вчера
18:21 Слухи Ван Бронкхорст может возглавить «Барселону» 10
12:24 Слухи Гасперини продлит контракт с «Аталантой» до 2020 года 2
11:31 Официально Харри Реднапп возглавил «Бирмингем» 5
11:12 Слухи Вальверде покинет «Атлетик» по окончании сезона 5
все материалы по этой теме
Турниры