Раньери может сменить Сампаоли на посту главного тренера «Севильи»

Экс-наставник «Лестера» Клаудио Раньери может возглавить «Севилью» в случае, если нынешний рулевой андалусийского клуба Хорхе Сампаоли покинет занимаемую должность.

В прессе активно сватают Сампаоли на пост главного тренера сборной Аргентины, хотя сам специалист и отрицает факт переговоров с руководством «альбиселесте».

Тем не менее, в «Севилье» уже задумаются над тем, кто сможет стать преемником Сампаоли, и обратили свой взор в сторону Раньери, который в прошлом сезоне сенсационно привел «Лестер» к победе в АПЛ, а в нынешнем году был отправлен в отставку.