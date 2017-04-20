Раньери: «Я не смог бы тренировать „Лацио“, потому что являюсь поклонником „Ромы“»

Итальянский специалист Клаудио Раньери заявил, что готов продолжить тренерскую карьеру. По словам тренера, он уже получил несколько предложений, но ждет интересный проект.

«Я хочу вернуться к работе. Уже получил несколько предложений, в том числе, и от национальный сборных, но хотел бы работать в клубе, чтобы взаимодействовать с футболистами каждый день.

Я жду хороший проект. Мне нужно чувствовать, что я смогу полностью отдаться работе. В противном случае, я не приму предложение.

Я бы вернулся тренировать в Италию, но только не в „Лацио“. Моя карьера уже подходит к концу. Если бы предложение от „орлов“ поступило в начале моего пути, то я бы его принял. Однако сегодня, как поклонник „Ромы“, я не смогу возглавить „Лацио“».

Последним местом работы Раньери был английский «Лестер», с которым он сенсационно выиграл АПЛ в прошлом сезоне.