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Раньери: «Я не смог бы тренировать „Лацио“, потому что являюсь поклонником „Ромы“»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: тренеры, Лацио, Рома, Раньери Клаудио
Сегодня, 21:05 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Итальянский специалист Клаудио Раньери заявил, что готов продолжить тренерскую карьеру. По словам тренера, он уже получил несколько предложений, но ждет интересный проект.

«Я хочу вернуться к работе. Уже получил несколько предложений, в том числе, и от национальный сборных, но хотел бы работать в клубе, чтобы взаимодействовать с футболистами каждый день.

Я жду хороший проект. Мне нужно чувствовать, что я смогу полностью отдаться работе. В противном случае, я не приму предложение.

Я бы вернулся тренировать в Италию, но только не в „Лацио“. Моя карьера уже подходит к концу. Если бы предложение от „орлов“ поступило в начале моего пути, то я бы его принял. Однако сегодня, как поклонник „Ромы“, я не смогу возглавить „Лацио“».

Последним местом работы Раньери был английский «Лестер», с которым он сенсационно выиграл АПЛ в прошлом сезоне.

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