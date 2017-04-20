Марселино претендует на тренерское кресло «Ромы»

Бывший наставник «Вильярреала» Марселино со следующего сезона может возглавить «Рому».

По слухам, кандидатуру 51-летнего испанца посоветовал Рамон Мончи, который вот-вот должен стать спортдиректором римлян.

У нынешнего рулевого «Ромы» Лучано Спаллетти контракт истекает грядущим летом, и итальянец публично отказывается комментировать свое будущее в клубе.

Марселино пока не работал за пределами Испании.