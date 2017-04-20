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Марселино претендует на тренерское кресло «Ромы»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: тренеры, Рома, Марселино
Сегодня, 21:57 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший наставник «Вильярреала» Марселино со следующего сезона может возглавить «Рому».

По слухам, кандидатуру 51-летнего испанца посоветовал Рамон Мончи, который вот-вот должен стать спортдиректором римлян.

У нынешнего рулевого «Ромы» Лучано Спаллетти контракт истекает грядущим летом, и итальянец публично отказывается комментировать свое будущее в клубе.

Марселино пока не работал за пределами Испании.

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