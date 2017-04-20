Марселино претендует на тренерское кресло «Ромы»
Сегодня, 21:57 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший наставник «Вильярреала» Марселино со следующего сезона может возглавить «Рому».
По слухам, кандидатуру 51-летнего испанца посоветовал Рамон Мончи, который вот-вот должен стать спортдиректором римлян.
У нынешнего рулевого «Ромы» Лучано Спаллетти контракт истекает грядущим летом, и итальянец публично отказывается комментировать свое будущее в клубе.
Марселино пока не работал за пределами Испании.
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