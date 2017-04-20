Тухель: «„Боруссия“ допустила слишком много ошибок в игре с „Монако“»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Монако» (1:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Мы хорошо начали эту встречу. Провели одну-две потенциально опасные атаки, а затем пропустили совершенно не обязательный гол. Это пошатнуло нашу веру в собственные силы. Затем мы допустили слишком много ошибок в позиционном плане и сделали немало неточных передач.

Во втором тайме мы попытались вернуться в игру, но забить больше одного так и не получилось. У нас были хорошие матчи с тремя защитниками, особенно в Лиге чемпионов, но сегодня нам чего-то не хватило».

По итогам двухматчевого противостояния «Боруссия» выбыла из Лиги чемпионов, уступив «Монако» с общим счётом 3:6.