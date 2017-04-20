Рейтинг@Mail.ru

Тухель: «„Боруссия“ допустила слишком много ошибок в игре с „Монако“»

Матч: МонакоМонако3 : 1БоруссияБоруссия
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: тренеры, Тухель Томас
Сегодня, 02:50 | Источник: UEFA.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Монако» (1:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Мы хорошо начали эту встречу. Провели одну-две потенциально опасные атаки, а затем пропустили совершенно не обязательный гол. Это пошатнуло нашу веру в собственные силы. Затем мы допустили слишком много ошибок в позиционном плане и сделали немало неточных передач.

Во втором тайме мы попытались вернуться в игру, но забить больше одного так и не получилось. У нас были хорошие матчи с тремя защитниками, особенно в Лиге чемпионов, но сегодня нам чего-то не хватило».

По итогам двухматчевого противостояния «Боруссия» выбыла из Лиги чемпионов, уступив «Монако» с общим счётом 3:6.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
02:04 Жардим: «Сейчас „Монако“ представляет всю Францию» 2
Вчера
20:23 Слухи Раньери может сменить Сампаоли на посту главного тренера «Севильи» 3
07:14 Симеоне: «„Атлетико“ не является грандом только с финансовой точки зрения» 15
05:24 Зидан: «Судейство? „Реал“ скорее заслужил пройти дальше благодаря 6 забитым мячам» 45
04:15 Шекспир: «„Лестеру“ не стыдно уступить команде такого калибра» 2
03:53 Симеоне: «Опасались, что „Лестер“ может нас дожать» 1
02:22 Анчелотти: «Сегодня судья выступил хуже, чем „Бавария“» 48
01:50 Анчелотти: «Желаю Зидану и его команде всего наилучшего» 10
18 апреля 2017
18:21 Слухи Ван Бронкхорст может возглавить «Барселону» 10
12:24 Слухи Гасперини продлит контракт с «Аталантой» до 2020 года 2
все материалы по этой теме
Турниры