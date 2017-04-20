Жардим: «Сейчас „Монако“ представляет всю Францию»
Сегодня, 02:04 | Источник: UEFA.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после победы над дортмундской «Боруссией» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов прокомментировал выход своей команды в полуфинал турнира:
«Все футболисты „Монако“ провели сегодняшнюю встречу на высоком уровне. Я очень доволен тем, как они выступили.
На таком уровне ты не можешь как-то ограничивать своих игроков. Мы представляем сейчас всю Францию. Не так часто команды из французской лиги добираются до этой стадии турнира».
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