Жардим: «Сейчас „Монако“ представляет всю Францию»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после победы над дортмундской «Боруссией» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов прокомментировал выход своей команды в полуфинал турнира:

«Все футболисты „Монако“ провели сегодняшнюю встречу на высоком уровне. Я очень доволен тем, как они выступили.

На таком уровне ты не можешь как-то ограничивать своих игроков. Мы представляем сейчас всю Францию. Не так часто команды из французской лиги добираются до этой стадии турнира».