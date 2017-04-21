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Бош: «После удаления и третьего гола соперника было тяжело, но „Аякс“ не сдавался!»

Матч: Шальке-04Шальке-043 : 2АяксАякс
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: тренеры, Бош Петер
Сегодня, 02:55 | Источник: UEFA.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Аякса» Петер Бош прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги Европы после поражения от «Шальке» (2:3) в ответном матче 1/4 финала турнира. По сумме двух встреч голландский клуб победил со счётом 4:3.

«Было понятно, насколько тяжело нам будет отыграться после удаления и третьего гола соперника. Но мы не сдавались! Теперь „Аякс“ в следующем раунде. В пятницу посмотрим, кто достанется нам в соперники. Каких-то предпочтений у меня нет. Давайте дождёмся итогов жеребьёвки», — сказал наставник «Аякса».

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