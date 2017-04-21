Бош: «После удаления и третьего гола соперника было тяжело, но „Аякс“ не сдавался!»

Главный тренер «Аякса» Петер Бош прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги Европы после поражения от «Шальке» (2:3) в ответном матче 1/4 финала турнира. По сумме двух встреч голландский клуб победил со счётом 4:3.

«Было понятно, насколько тяжело нам будет отыграться после удаления и третьего гола соперника. Но мы не сдавались! Теперь „Аякс“ в следующем раунде. В пятницу посмотрим, кто достанется нам в соперники. Каких-то предпочтений у меня нет. Давайте дождёмся итогов жеребьёвки», — сказал наставник «Аякса».