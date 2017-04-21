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Моуриньо: «Кажется, что Ибрагимович и Рохо получили серьёзные повреждения»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед2 : 1АндерлехтАндерлехт
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: тренеры, Моуриньо Жозе , Ибрагимович Златан, Рохо Маркос, Рэшфорд Маркус
Сегодня, 02:01 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал победу над «Андерлехтом» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы и выход «манкунианцев» в полуфинал турнира:

«Наша команда нанесла примерно 17 ударов, из них 10 — в створ, но игра выдалась тяжёлой. Если смотреть на цифры, то кому-то может показаться, что „Манчестер Юнайтед“ доминировал, но это не так. Добавив одного игрока в среднюю линию, мы начали контролировать ход встречи. После того, как счёт стал 1-1, наша задача усложнилась – мы должны были забивать и не могли пропустить.

Качество игры Рэшфорда на высочайшем уровне. Некоторые игроки не понимают, что я от них требую, но в Рэшфорда я верю, пусть он и не забивал с сентября. Для меня его результативность — это не главное. Он демонстрирует старание, и у меня нет к нему претензий по самоотдаче.

Что касается травм Ибрагимовича и Рохо, то мне кажется, что это серьёзные повреждения, но лучше подождать, когда они пройдут медобследование. Не могу ничего утверждать, поскольку я тренер, а не врач.

Когда мы чисто математически не можем пробиться в Лигу чемпионов через домашний чемпионат, все силы брошены на Лигу Европы. Победа в этом турнире имеет большое значение. Сегодняшняя игра показала, что он не является простым. Мы не ожидаем лёгкой прогулки и в полуфинале».

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