УЕФА вернет «Манчестер Сити» 40 млн евро
Сегодня, 22:18 | Источник: Squawka.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Манчестер Сити» выполнил договоренности, которые были заключены с УЕФА при нарушении «горожанами» финансового фэйр-плей в 2014 году. Тогда клуб был оштрафован на 60 млн евро, а его заявка на Лигу чемпионов была сокращена с 25 до 21 игрока.
Однако УЕФА должен был вернуть клубу две трети от суммы штрафа, если он примет все необходимые оперативные и финансовые меры. Также подобное соглашение было заключено и с французским ПСЖ.
«„Манчестер Сити“ (Англия) и ПСЖ (Франция), полностью выполнили договоренности и освобождены от режима урегулирования», — сообщает УЕФА.
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