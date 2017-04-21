УЕФА вернет «Манчестер Сити» 40 млн евро

«Манчестер Сити» выполнил договоренности, которые были заключены с УЕФА при нарушении «горожанами» финансового фэйр-плей в 2014 году. Тогда клуб был оштрафован на 60 млн евро, а его заявка на Лигу чемпионов была сокращена с 25 до 21 игрока.

Однако УЕФА должен был вернуть клубу две трети от суммы штрафа, если он примет все необходимые оперативные и финансовые меры. Также подобное соглашение было заключено и с французским ПСЖ.

«„Манчестер Сити“ (Англия) и ПСЖ (Франция), полностью выполнили договоренности и освобождены от режима урегулирования», — сообщает УЕФА.