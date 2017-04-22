Бубнов: «Матч МЮ - „Лион“ был бы очень хорошей вывеской для финала Лиги Европы»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результаты жеребьёвки полуфиналов Лиги Европы:

«„Лион“ – фаворит в матче с „Аяксом“. Это более опытная и именитая команда, хотя „Аякс“ и спас в меньшинстве игру с „Шальке“. Для немцев вообще четвертьфиналы прошли трагично: „Баварию“ засудили, на „Боруссию“ повлиял теракт, а „Шальке“ умудрился проиграть, выигрывая в дополнительное время и играя в большинстве.

В паре МЮ - „Сельта“ лидер очевиден, причём команда Моуринью является ещё и фаворитом всего розыгрыша. Хотя я согласен, что фаворит должен побеждать с большим запасом. Команде Моуриньо действительно не хватает уверенности, но ведь коллектив по-прежнему находится в стадии становления. Если в финал выйдут МЮ и „Лион“, то этот будет очень хорошая вывеска, которая, на мой взгляд, будет соответствовать минимум четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов».