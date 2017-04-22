Рейтинг@Mail.ru

Бубнов: «Матч МЮ - „Лион“ был бы очень хорошей вывеской для финала Лиги Европы»

Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Россия: мнение, Ман Юнайтед, Лион, Аякс, Сельта, Бубнов Александр
Сегодня, 03:55 | Источник: Sportbox.ru | Редакция: Павел Молочный

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результаты жеребьёвки полуфиналов Лиги Европы:

«„Лион“ – фаворит в матче с „Аяксом“. Это более опытная и именитая команда, хотя „Аякс“ и спас в меньшинстве игру с „Шальке“. Для немцев вообще четвертьфиналы прошли трагично: „Баварию“ засудили, на „Боруссию“ повлиял теракт, а „Шальке“ умудрился проиграть, выигрывая в дополнительное время и играя в большинстве.

В паре МЮ - „Сельта“ лидер очевиден, причём команда Моуринью является ещё и фаворитом всего розыгрыша. Хотя я согласен, что фаворит должен побеждать с большим запасом. Команде Моуриньо действительно не хватает уверенности, но ведь коллектив по-прежнему находится в стадии становления. Если в финал выйдут МЮ и „Лион“, то этот будет очень хорошая вывеска, которая, на мой взгляд, будет соответствовать минимум четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 04:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
04:16 Чугайнов: «Из-за лимита на легионеров идёт развращение молодых игроков» 0
03:15 Колыванов: «„Зенит“ и ЦСКА ослабели, а „Локомотив“ и „Краснодар“ – не топ-клубы вообще» 5
01:57 Бубнов: «Да, я бы хотел увидеть в финале Лиги Чемпионов „Реал“ и „Ювентус“» 5
01:21 Чугайнов: «Назовите хоть одну сильную сторону Кутепова» 8
00:02 Андреев: «„Спартак“ не забьет „Ростову“» 20
Вчера
22:36 Васильев: «Видеоповторы нужно вводить немедленно» 11
19:37 Ганчаренко: «ЦСКА заслужил победу над „Уфой“» 16
19:32 Семак: «„Уфа“ не забила ЦСКА, поэтому проиграла» 17
13:44 Лебедев: «За взрывами в Дортмунде стоял россиянин? Терроризм не имеет национальности»
12:59 Луческу: «У „Зенита“ не было ни одной игры без казусов не в нашу пользу» 193
все материалы по этой теме
Турниры