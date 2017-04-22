Колыванов: «„Зенит“ и ЦСКА ослабели, а „Локомотив“ и „Краснодар“ – не топ-клубы вообще»
Известный российский специалист Игорь Колыванов высказался на тему лидерства «Спартака» в чемпионате России:
«В этом году „Спартак“ сильнее остальных команд. Хотя, если брать состав, должны были лидировать „Зенит“ и ЦСКА. По сравнению с прошлыми годами наш чемпионат оскудел. Многие лидеры из топ-клубов уехали, и „Спартак“ на этом фоне выглядит предпочтительнее остальных.
При Каррере красно-белые стали сильнее. Но нужно отметить и работу Дмитрия Аленичева, он ведь тоже что-то сделал. Сейчас команда стала собраннее, здорово играет в обороне. В общем, все стремятся выполнить ту работу, о которой просит Каррера. И сейчас у „Спартака“ видны эмоции. Что отличает эту команду от команды пятилетней давности? Тогда тоже неплохо играли, но результата не было. Сейчас „Спартак“, может, и не так ярок, но есть результат. Футболисты научились проявлять характер. И видите, как всё вовремя – „Зенит“ ослабел, ЦСКА тоже. „Локомотив“ и „Краснодар“ я не беру, это не топ-клубы вообще».
Напомним, в предыдущем туре РФПЛ «Спартак» обыграл одного из ближайших преследователей – «Зенит» (2:1).
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Если считать нормой покупку Халков-Витселей за неестественно для России огромные деньги, нормой уход Зенита от финансового ФП путём фиктивной принадлежности клуба Газпромбанку, а не Газпрому - то да, многие из лидеров уехали, Зкенит ослабел. Разумеется, и в ЦСКА игроки, на которых всё держалось, постарели.
Но если обратить внимание, что СВОИХ игроков в Зените нет, всё построение команды основано на обворовывание выпускников чужих академий, то вывод напрашивается другой:
Искусственная накачка газового пузыря заметно сократилась, и наш российский футбол наконец-то помаленьку приходит в норму. И по силе Команд, и по занимаемым ими местам. И по игре, разумеется - пора забыть о яркости халков, их не было раньше, и теперь не будет, своих надо растить.
Спартак же вылетев ото всюду, откуда можно ещё в самом начале - очень крепко взялся за самое главное - чемпионство.
Заслуг Спартака в чемпионате нисколько не умиляю - на первом месте они по делу, но...всегда есть но , и это но - непонятные перепады настроения в Зените и перестраивающийся ЦСКА.
Спартак ждал своего момента очень долго и должавшись прёт так , что как бы 70 очков не набрали по итогам,что бывает крайне редко в РПЛ.
Признаюсь, в межсезонье уповал на Зенит - думал осадят красно-белых, да с первыми играми понял,что механизм разлажен. Не согласен со Спиваком, высказавшимся, что виноваты игроки, а не тренер...в квалификации Луческу мне сомневаться не приходится, чего стоят его копеечные трансферы Мака и Жулиано - потрясающие леги,а как Зенит шёл по осени - одна из самых забивающих команд Европы на тот момент...но вот на уровне психологии в определённый момент...."что-то пошло не так" и здесь бы нужно было поработать тренеру , а он стал сетовать все больше и больше...переломным в этом отношении стал кубковый матч с Анжи.