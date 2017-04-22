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Колыванов: «„Зенит“ и ЦСКА ослабели, а „Локомотив“ и „Краснодар“ – не топ-клубы вообще»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Зенит, ЦСКА, Локомотив М, Краснодар, Колыванов Игорь , Каррера Массимо , Аленичев Дмитрий
Сегодня, 03:15 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный

Известный российский специалист Игорь Колыванов высказался на тему лидерства «Спартака» в чемпионате России:

«В этом году „Спартак“ сильнее остальных команд. Хотя, если брать состав, должны были лидировать „Зенит“ и ЦСКА. По сравнению с прошлыми годами наш чемпионат оскудел. Многие лидеры из топ-клубов уехали, и „Спартак“ на этом фоне выглядит предпочтительнее остальных.

При Каррере красно-белые стали сильнее. Но нужно отметить и работу Дмитрия Аленичева, он ведь тоже что-то сделал. Сейчас команда стала собраннее, здорово играет в обороне. В общем, все стремятся выполнить ту работу, о которой просит Каррера. И сейчас у „Спартака“ видны эмоции. Что отличает эту команду от команды пятилетней давности? Тогда тоже неплохо играли, но результата не было. Сейчас „Спартак“, может, и не так ярок, но есть результат. Футболисты научились проявлять характер. И видите, как всё вовремя – „Зенит“ ослабел, ЦСКА тоже. „Локомотив“ и „Краснодар“ я не беру, это не топ-клубы вообще».

Напомним, в предыдущем туре РФПЛ «Спартак» обыграл одного из ближайших преследователей – «Зенит» (2:1).

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