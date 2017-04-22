Чугайнов: «Из-за лимита на легионеров идёт развращение молодых игроков»

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов выразил мнение, что форвард ЦСКА Алексей Ионов не показывает максимум своих возможностей:

«У Ионова потенциал намного выше. Думаю, он мог бы лучше играть. Футболист обладает ударами с двух ног. Ионов себя не раскрыл».

Экс-игрок сборной России также затронул тему лимита на легионеров:

«Смотрю отрицательно на лимит легионеров. Идёт развращение молодых игроков, искусственный рост зарплат. Были времена, когда мы и близко не могли подойти к бюджетам европейских клубов. Но „Спартак“, „Локомотив“ проявляли себя на европейской арене. Значит, далеко не в деньгах вопрос».

Напомним, ранее президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что поддерживает лимит на легионеров.