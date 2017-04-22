Бубнов: «Да, я бы хотел увидеть в финале Лиги Чемпионов „Реал“ и „Ювентус“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результаты жеребьёвки полуфиналов Лиги чемпионов:

«Для испанцев жеребьёвка в каком-то смысле прошла удачно: их представитель точно будет в финале. И для „Атлетико“, и для „Реала“ это будут тяжёлые игры – в этом противостоянии нет фаворита. „Реал“ постоянно испытывает трудности с „матрасниками“, хотя и идёт в лидерах чемпионата. Например, в недавнем матче эти команды сыграли вничью, в самой концовке счёт сравнял Гризманн. Думаю, что для Симеоне – это последняя возможность выиграть Лигу чемпионов с „Атлетико“.

Кстати, на месте „Реала“ вполне могла оказаться „Бавария“, не испорти матч экстра-класса венгерская бригада арбитров. Их ошибки, безусловно, повлияли на результат. „Атлетико“ же уверенно разобрался с „Лестером“: англичане, конечно, дали бой, но они были объективно слабее по всем параметрам и вылетели заслуженно.

Я не считаю „Ювентус“ главным фаворитом турнира, но он выглядит предпочтительнее „Монако“. Впрочем, статус теневого фаворита вполне устраивает „монегасков“. Сомневаюсь, что команда Жардима изменит своему атакующему стилю. Да, они способны вскрыть оборону „Юве“, но не думаю, что им удастся выиграть крупно. „Ювентус“ более сбалансированная команда: в зависимости от ситуации они могут и сыграть остро в атаке, и закрыться. Это стало решающим фактором в противостоянии с „Барселоной“. Каждое противостояние в той или иной степени представляет интерес, и мне бы не хотелось выделять одно из них. Хотел бы я увидеть в финале ЛЧ „Реал“ и „Ювентус“? Да».